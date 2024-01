Co za wieści ws. Szymona Marciniaka. Już wszystko jasne

Międzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS) została założona w 1984 roku w Lipsku. Zajmuje się badaniem historii piłki nożnej i prowadzeniem statystyk. Co roku publikuje liczne rankingi, między innymi ranking najlepszych sędziów. W poprzednich latach wygrywali go tacy arbitrzy jak Nicola Rizzoli, Mark Clattenburg, czy wreszcie legendarny Pierluigi Collina - sześciokrotny zwycięzca, rekordzista zestawienia.

W rankingu za 2023 rok pierwsze miejsce IFFHS przyznała Szymonowi Marciniakowi! Polak jeszcze w grudniu 2022 roku sędziował finał mistrzostw świata, w którym Argentyna pokonała Francję. W czerwcu 2023 poprowadził natomiast finał Ligi Mistrzów, w którym Manchester City wygrał z Interem Mediolan. W grudniu Polak był natomiast rozjemcą decydującego starcia Klubowych Mistrzostwach Świata pomiędzy Manchesterem City a Fluminense.

Marciniak otrzymał 175 punktów. Drugie miejsce zajął Włoch Daniele Orsato - zwycięzca z 2020 roku. Arbiter finału Ligi Mistrzów 2019/20, w którym PSG grało z Bayernem Monachium, zgromadził 95 głosów. Podium uzupełnił Clement Turpin (64 głosy). Francuz - arbiter decydującego meczu Champions League z rozgrywek 2021/22 - Real Madryt pokonał wówczas Liverpool.

Czołową piątkę uzupełnili dwaj Anglicy - Michael Oliver i Anthony Taylor. Pozycja tego drugiego wzbudziła kontrowersje. "Skoro Anthony Taylor jest piątym sędzią świata, to konkurencja faktycznie nie należała do najmocniejszych. Tym niemniej brawa dla Marciniaka" - napisał dziennikarz "Viaplay" Wojciech Piela, komentujący na co dzień Premier League, nawiązując do częstych błędów Taylora z angielskich boisk.

W dziesiątce znaleźli się jeszcze: Francois Letexier z Francji, Danny Makkelie z Holandii, Kolumbijczyk Wilmar Roldan, Hiszpan Jesus Gil Manzano, a także Niemiec Felix Zwayer.