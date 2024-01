Kolega reprezentanta Polski skazany za "prowokowanie nienawiści rasowej"

Na początku października na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się krwawa wojna pomiędzy Izraelem a Palestyną. Prawy obrońca OGC Nice Youcef Atal kilka dni po pierwszych atakach od razu opowiedział się za drugą ze stron, jednak sposób, w jaki to zrobił, był niedopuszczalny. Algierczyk opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym jeden z kaznodziei nawoływał, aby "Bóg zesłał na Żydów czarny dzień". Materiał udostępniony przez piłkarza błyskawicznie rozniósł się po sieci, a żydowscy fani francuskiego klubu byli oburzeni.

Youcef Atal skazany na osiem miesięcy więzienia. Tłumaczenia nie pomogły

27-latek usunął wpis i przeprosił kibiców w pisemnym oświadczeniu, jednak to nie wystarczyło. Klub zawiesił zawodnika na czas nieokreślony. 23 listopada zeszłego roku Youcef Atal został aresztowany i postawiony przed prokuraturą, która zarzuciła mu "prowokowanie nienawiści rasowej na tle religijnym". Wówczas piłkarz został objęty dozorem sądowym, a oprócz tego musiał zapłacić 80 tys. euro grzywny.

Na początku 2024 roku ws. Atala opublikowano nowe informacje. Francuskie media przekazały, że klubowy kolega Marcina Bułki w środę 3 stycznia został skazany przez sąd w Nicei na osiem miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu za wspomniane nawoływanie do nienawiści rasowej i religijnej. Ponadto 27-latek ponownie musi zapłacić karę. Tym razem w wysokości 45 tys. euro.

Podczas procesu sądowego Youcef Atal próbował bronić się tym, że nie obejrzał do końca skandalicznego 35-sekundowego wideo, które udostępnił. Piłkarz chciał ponoć przesłać "wezwanie do pokoju". Taki argument nie przekonał jednak prokuratorów. - Udostępnianie wideo oznacza bycie stroną jego przesłania i nadanie mu widoczności. W żadnym momencie tych 35 sekund nie ma mowy o pokoju - mówiła sądowi prokurator Meggi Choutia, cytowana przez francuskie media. - To była oczekiwana decyzja, biorąc pod uwagę kontekst i silną presję polityczną - zareagował prawnik zawodnika Me Antoine Vey.

Youcef Atal trafił do OGC Nice w 2018 roku z belgijskiego KV Kortrijk za trzy miliony euro. Do tej pory Algierczyk w barwach francuskiego klubu wystąpił w 115 meczach, w których strzelił 12 bramek i zanotował osiem asyst. Nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle można spodziewać się Atala z powrotem w kadrze Nicei.