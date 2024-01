Piłkarze "wymienili" się partnerkami. "Nierealna sytuacja". Co za telenowela

Eder Militao nie może zaliczyć tego sezonu do udanych. Brazylijczyk doznał kontuzji podczas sierpniowego meczu między Realem Madryt a Athletikiem Bilbao (2:0) i opuścił boisko ze łzami w oczach. Potem okazało się, że Militao zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, przez co wypadł z gry na długi czas. Wygląda jednak na to, że uda mu się wrócić do gry jeszcze w trakcie tych rozgrywek. W ostatnich dniach o zawodniku Realu Madryt jest głośno, ale z powodów pozaboiskowych. A może nawet obyczajowych, które miały miejsce po świętowaniu zakończenia 2023 roku.

Brazylijska telenowela. Piłkarze "wymienili" się byłymi partnerkami. "Co najmniej dziwna sytuacja"

Brazylijskie media informują o sytuacji rodem z ich rodzimej telenoweli. Militao świętował sylwestra w ojczyźnie w stanie Alagoas u boku Tainy Castro. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że to była partnerka Leo Pereiry, zawodnika Flamengo. Pereira z kolei spędzał imprezę u boku Karoline Limy, byłej partnerki Militao. "Sytuacja jest co najmniej dziwna" - czytamy w brazylijskich mediach plotkarskich. "To nierealna sytuacja jak w telenoweli. Zawodnicy 'zamienili' się kobietami, z którymi mają dzieci" - dodaje serwis klix.ba.

Militao rozstał się z Karoline Limą w lipcu 2022 roku. Para wstrzymywała się przed publicznym ogłoszeniem tej decyzji do narodzin swojego pierwszego dziecka, Cecilii. Najpierw para ogłosiła separację. Z kolei Pereira i Castro rozstali się we wrześniu ubiegłego roku, ale ze względu na swoje dzieci utrzymywali dobre relacje. Z doniesień brazylijskich mediów wynika, że Taina Castro pierwotnie przebywała na tej samej imprezie sylwestrowej, co jej były partner, ale gdy dowiedziała się, że jest on z kimś innym, to ją opuściła.

Militao wygrał w karierze wiele trofeów. Ma też tytuł z kadrą Brazylii

Militao jest zdecydowanie bardziej utytułowanym piłkarzem. Defensor zaczynał karierę w Sao Paulo, gdzie grał w latach 2012-2018. Stamtąd trafił do FC Porto, które za transfer zapłaciło siedem mln euro. Po zaledwie jednym sezonie w Portugalii Militao przeniósł się do Realu Madryt, który zapłacił za niego aż 50 mln euro. Do tej pory wygrał Ligę Mistrzów, dwa mistrzostwa kraju, Superpuchar UEFA czy Klubowe Mistrzostwo Świata. Militao wygrał też z Brazylią Copa America w 2019 roku, a w kadrze zagrał 30 meczów.

Pereira do tej pory nie zagrał ani razu w seniorskiej reprezentacji Brazylii. Pereira od stycznia 2020 roku jest graczem Flamengo, które zapłaciło za niego siedem mln euro. W tym czasie wygrał Copa Libertadores, Superpuchar Brazylii, mistrzostwo kraju czy Recopa Sudamericana. Wcześniej był piłkarzem Orlando City, Athletico Paranaense, Guaratinguety czy Clube Nautico Capibaribe.