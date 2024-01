Miał podbić ekstraklasę. Teraz zostawił po sobie smród w nowym klubie

Jewhena Konoplankę polscy kibice mogą pamiętać przede wszystkim z występów w Cracovii. W klubie ze stadionu przy ul. Kałuży spędził niespełna półtora roku i trudno powiedzieć, by był to udany czas. Zagrał zaledwie w 38 meczach, zdobył 4 gole. Latem 2023 roku dołączył do rumuńskiego CFR Cluj, ale i ten wybór nie okazał się dla niego trafiony. W nowym zespole zagrał... niecałą godzinę.

Jewhen Konoplanka odchodzi. Zagrał niecałą godzinę

I to dosłownie niecałą, bowiem przez pół roku w Rumunii wystąpił w zaledwie czterech spotkaniach. Uzbierał w nich łącznie 54 minuty. Ostatni raz na murawie pojawił się w listopadowym, przegranym 0:1 meczu z Hermannstadt.

Dziś klub oficjalnie poinformował o odejściu Ukraińca. "CFR Cluj i zawodnik Jewhen Konoplanka osiągnęli porozumienie w sprawie rozwiązania kontraktu w przyjaznych stosunkach" - napisano w lakonicznym komunikacie.

Przypomnijmy, że jeszcze nie tak dawno prezes i właściciel klubu Nelu Varga otwarcie mówił o swoim rozczarowaniu postawą Ukraińca. - Jeśli mówimy o tych, którzy opuszczą nasz zespół, mogę wymienić trzech zawodników. Jednym z nich jest Konoplanka, ogromne rozczarowanie. Był moją nadzieją, ale niestety się myliłem. Nie może być tak, że przed każdym oficjalnym meczem, kiedy trener wystawia cię do składu, dzień przed meczem mówisz trenerowi, że boli cię noga, że masz siniaka czy coś innego. Może on już się nie nadaje do futbolu, ale to nie ma znaczenia, to temat zamknięty. Rozstaniemy się z Konoplanką zimą - mówił cytowany przez fanatik.ro.

Nie wiadomo czy i gdzie doświadczony skrzydłowy będzie kontynuował swoją karierę. Konoplanka we wrześniu skończy 35 lat. W swojej karierze osiągał tak wielkie sukcesy, jak wygrana Ligi Europy w 2016 roku. Dwukrotnie wybierano go piłkarzem roku w Ukrainie. Dla reprezentacji rozegrał 87 meczów i zdobył w nich 21 goli. Wystąpił na EURO 2012 i EURO 2016.