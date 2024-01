Ale sensacja. Gigant upokorzony. Jakby Polska wygrała z ZSRR

Niedawno reprezentacja Hongkongu osiągnęła wielki sukces i zakwalifikowała się do Pucharu Azji po raz pierwszy od 1968 roku. Tegoroczna edycja turnieju zbliża się wielkimi krokami i kadra przygotowuje się do startu w rozgrywkach. W tym celu w poniedziałek rozegrała mecz towarzyski z Chinami. Spotkanie było wyjątkowe dla obu stron z powodu napiętych relacji i zostało rozegrane za "zamkniętymi drzwiami". Od 1997 roku Hongkong jest "specjalnym regionem administracyjnym" Chińskiej Republiki Ludowej, a w ostatnich latach mieszkańcy regularnie protestowali przeciwko zaostrzeniu polityki Pekinu. W 2015 roku z kolei podczas meczu obu reprezentacji kibice Hongkongu wygwizdali chiński hymn.

Sensacja w Azji. Hongkong nieoczekiwanie pokonuje Chiny

Zdecydowanym faworytem poniedziałkowego meczu były Chiny. Reprezentacja Hongkongu zajmuje dopiero 150. miejsce w rankingu FIFA i w minionym roku była w stanie wygrać jedynie z Brunei i Bhutanem, czyli jednymi z najsłabszych kadr na świecie. Chiny natomiast nie były w dobrej dyspozycji, ale dość regularnie wygrywały mecze. W rankingu zajmują 79. miejsce.

Zgodnie z oczekiwaniami mecz w lepszym stylu rozpoczęły Chiny, które objęły prowadzenie już w dziewiątej minucie. Piłkę do siatki wpakował Tan Long. W drugiej połowie sytuacja na boisku znacząco się zmieniła. W 50. minucie czerwoną kartkę obejrzał Wang Shangyuan. Hongkong błyskawicznie wykorzystał grę w przewadze i chwilę później doprowadził do wyrównania, a następnie objął prowadzenie. Dwa gole strzelił Pui-Hin Poon. W 73. minucie sytuacja Chin jeszcze bardziej się skomplikowała, po tym jak z boiska wyleciał Shacong Wu. Ostatecznie wynik już się nie zmienił i Hongkong nieoczekiwanie wygrał 2:1. Było to jego pierwsze zwycięstwo z Chinami od 1985 roku.

Chiny 1:2 Hongkong

Strzelcy: Tan Long (9'); Pui-Hin Poon (51', 59')

Przed rozpoczęciem Pucharu Azji Hongkong czekają jeszcze dwa mecze towarzyskie - z Tadżykistanem (4 stycznia) i Arabią Saudyjską (10 stycznia). W fazie grupowej tego turnieju zagra ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Iranem i Palestyną. Rozgrywki, których gospodarzem jest Katar, potrwają od 12 stycznia do 10 lutego.

Chiny natomiast nie rozegrają już meczów towarzyskich. Rywalizację w Pucharze Azji rozpoczną od starcia z Tadżykistanem (13 stycznia). Następnie zmierzą się jeszcze z Libanem oraz Katarem.