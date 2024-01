Polski trener uciekł z Chin. Zostawił wszystko. "Nasz życiowy dobytek"

Znicz Pruszków aktualnie występuje na zapleczu Ekstraklasy, w której jest beniaminkiem. Po 19. kolejkach zajmuje 13. miejsce z dorobkiem 23 punktów - sześciu więcej od pierwszej drużyny znajdującej się w strefie spadkowej.

Drużynę spod warszawskiej miejscowości od lipca 2021 roku prowadzi Mariusz Misiura. To on wprowadził Znicz do 1. Ligi. Szkoleniowiec, mimo dopiero 42. lat, ma za sobą bardzo ciekawą karierę. Pracował w Niemczech z drugoligową kobiecą drużyną Hohen Neuendorf, był związany z departamentem skautingu Realu Madryt, a w końcu trafił do chińskiego Guizhou HengFeng, w którym pełnił funkcję m.in. koordynatora akademii.

Taki bagaż doświadczeń z całą pewnością ukształtował jego spojrzenie na futbol, ale także na całe życie z uwagi na historię, które przeżył na całym świecie. Zwłaszcza w Chinach, gdzie zastał go początek pandemii choroby COVID-19, przez co wraz z partnerką musiał podjąć radykalną decyzję. - Tuż przed pandemią uciekliśmy z kraju. W telewizji sytuacja była przedstawiana jak w filmie, ludzie umierali na ulicach. Wzięliśmy więc plecaki i powiedzieliśmy, że wylatujemy na trzy tygodnie, do Filipin na wakacje. Do tej pory nie wróciliśmy do tego domu. Został tam nasz życiowy dobytek z czterech lat. Ubrania, biżuteria, sprzęty, dosłownie wszystko - wspomina Mariusz Misiura w rozmowie z "Faktem".

- Trzy tygodnie na Filipinach zamieniły się w pół roku. Były restrykcje, lockdown, zakaz lotów, nawet wybuch wulkanu, tajfun i trzęsienie ziemi. Przeżyliśmy razem tyle sytuacji, że byłem pewien, że nic nas nie złamie - dodał.

Mariusz Misiura po powrocie do Polski przez dziesięć trenował Wartę Gorzów, aż w lipcu 2021 trafił Znicza Pruszków, z którym jako trzeci trener w historii klubu wywalczył awans do 1. Ligi. Rozgrywki na zapleczu Ekstraklasy zostaną wznowione w połowie lutego. Znicz w pierwszej kolejce na wiosnę zagra na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec.