Ronaldo zaszokował. Nie uwierzysz, co kupił matce na urodziny

Cristiano Ronaldo wielokrotnie w wywiadach przekonywał, jak ważną osobą w jego życiu jest matka. Piłkarz uważa, że zawdzięcza jej wszystko, co ma, bo ta w przeszłości ciężko pracowała na całą rodzinę. Dlatego też po latach Portugalczyk dba o rodzicielkę i komfort jej życia. Z okazji jej urodzin postanowił obdarować ją zacnym prezentem.

Kosztowny prezent Cristiano Ronaldo dla matki z okazji urodzin. Pół miliona złotych

Maria Dolores dos Santos Aveiro 31 grudnia 2023 roku skończyła 69 lat. Z tej okazji jej cała rodzina zgromadziła się na Maderze i świętowała oraz przywitała Nowy Rok. Oczywiście nie mogło obyć się także bez mnóstwa zaproszonych gości oraz prezentów.

Do sieci trafiło wideo, na którym Maria Dolores odbiera prestiżowy prezent od swojego syna. Jej wnuk Cristiano Ronaldo Jr. prowadzi do garażu, by zaprezentować podarunek, a im oczom ukazuje się Porsche Cayenne obwiązane czerwoną kokardą.

Na materiale widać także, że niezwykły prezent ucieszył oraz wzruszył kobietę. Najpierw przytuliła wnuka, a następnie z widocznym uśmiechem wsiadła do auta. Niestety wtedy wideo urwało się.

Od teraz matka Ronaldo będzie mogła poruszać się prestiżowym autem, którego cena to około pół miliona złotych. Auto w jednej z najbardziej popularnych kombinacji posiada silnik spalinowy o pojemności 3.0 i generuje moc 353 KM. Ponadto ma również automatyczną skrzynię biegów, do 100 km/H rozpędza się w sześć sekund, a maksymalnie jedzie z prędkością 248 km/H.

Oprócz samochodu Cristiano Ronaldo sprawił matce jeszcze jeden prezent. Na jej urodziny i zabawę sylwestrową zaprosił Luana Santanę, brazylijskiego piosenkarza.

Kobieta jest jego wielką fanką. Zaśpiewał specjalnie dla niej. Na powyższym wideo widzimy również, że Maria Dolores miała szansę przywitać ulubionego wykonawcę ciepłym uściskiem.