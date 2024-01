Milionowe spadki Kanału Sportowego. Ten wykres mówi wszystko

W ostatnich miesiącach w Kanale Sportowym doszło do wielu zmian. W połowie października zeszłego roku Krzysztof Stanowski ogłosił odejście z projektu, a udziały od niego odkupił Maciej Wandzel, były współwłaściciel Legii Warszawa. "Bardzo dziękuję wszystkim, którzy tworzyli ze mną ten ekscytujący projekt. Przede wszystkim dziękuję widzom, z którymi spędziłem ostatnie blisko cztery lata" - napisał Stanowski na Twitterze (obecnie X), uzasadniając swoją decyzję. Poza nim z Kanału Sportowego odeszło co najmniej kilku pracowników. Jak obecnie radzi sobie projekt bez Stanowskiego?

Zobacz wideo Prezes Rakowa wie, dlaczego odpadli z pucharów. Przedstawił nam swoją opinię

To wyniki Kanału Sportowego. Co za spadek. "Szybko idą w dół"

Zgodnie z danymi zgromadzonymi w serwisie socialblade.com, wyniki Kanału Sportowego z miesiąca na miesiąc są coraz gorsze, zwłaszcza pod względem wyświetleń. We wrześniu zeszłego roku kanał zebrał łącznie 20,8 mln wyświetleń. W październiku i listopadzie na filmach opublikowanych przez Kanał Sportowy zgromadzono 15,4 i 12,1 mln wyświetleń, natomiast w grudniu liczba wyświetleń spadła poniżej dziesięciu milionów. Socialblade.com podaje, że w grudniu Kanał Sportowy miał "zaledwie" 7,8 mln wyświetleń.

Kanał Sportowy statystycznie screen: https://socialblade.com/youtube/channel/UCIfI7Yo22SMKp5PraztHM6w

Socialblade.com, że ostatni raz tak niski wynik Kanał Sportowy miał w sierpniu 2021 roku - wtedy łącznie zgromadzono 6,2 mln wyświetleń.

Portal Forbes wyliczył, ze przychody netto Kanału Sportowego w 2020 roku wynosiły 2,53 mln złotych, a rok później wzrosły do 11,12 mln złotych. W 2022 roku Kanał Sportowy miał ponad 5,5 mln złotych zysku netto oraz 24 mln złotych przychodu. - W skali miesiąca mogło to być od 200-300 tysięcy do nawet pół miliona złotych. W zasadzie sky is the limit - mówił Łukasz Skalik, Prezes Video Brothers, certyfikowanej sieci partnerskiej YouTube o Kanale Sportowym.