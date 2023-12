Wybrali najlepszych piłkarzy roku. Ronaldo nie wytrzymał. Zobacz, co zrobił

W styczniu 2023 roku Cristiano Ronaldo przeniósł się do Al-Nassr, czym niemal na dobre wypisał się z wielkiego futbolu. Mimo wszystko nadal imponuje na boisku. W dobiegającym końca roku zdobył aż 53 gole, co sprawia, że jest najbardziej bramkostrzelnym piłkarzem w Arabii Saudyjskiej. Taki wynik nie zrobił jednak wrażenia na redakcji Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS) oraz ekspertach z różnych kontynentów, którzy głosowali w plebiscycie na najlepszego piłkarza świata w 2023 roku. Nie umieścili bowiem Portugalczyka w TOP 10, co bardzo go rozczarowało.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy trener Lecha. Sensacyjna decyzja

Cristiano Ronaldo nie wytrzymał. Wymowna reakcja na wyniki plebiscytu IFFHS

W 2020 i 2021 roku nagrodę otrzymał Robert Lewandowski, natomiast w zeszłym roku triumfował Leo Messi. Teraz statuetkę zgarnął Erling Braut Haaland, który wyprzedził Kyliana Mbappe i wspomnianego Argentyńczyka.

W czołowej dziesiątce zestawienia znalazło się tylko jedno miejsce dla Portugalczyka, ale nie był to Ronaldo. Na ósmym miejscu sklasyfikowano Bernardo Silvę. Brak miejsca dla 38-letniego napastnika był dla niego ewidentnym dyshonorem, czemu dał wyraz w mediach społecznościowych.

Dodał dość wymowny komentarz pod postem gazety "A Bola", która przypominała wyniki plebiscytu na Instagramie. Portugalczyk zamieścił śmiejące się emotikonki, a także te zakrywające oczy, dając jasno do zrozumienia, co sądzi o wynikach głosowania. Niewykluczone, że zabolał go nie tyle brak w TOP 10, co wyróżnienie dla największego rywala, Leo Messiego.

Ronaldo nie znalazł się w TOP 10 plebiscytu IFFHS. Na podium zagościł jednak jego odwieczny rywal

W przeszłości sam Ronaldo, jak i jego rodzina wielokrotnie w ironiczny sposób wypowiadali się na temat Argentyńczyka, gdy ten wygrywał z Cristiano w rankingach. To również pokłosie walki, która już od wielu lat toczy się pomiędzy piłkarzami o miano najlepszego gracza w historii. Zdaniem wielu ekspertów i kibiców, wygranie ostatniego mundialu zapewniło ten tytuł Messiemu.

W tej sytuacji Ronaldo nie pozostało nic innego, jak powalczyć o nagrodę IFFHS w kolejnym roku. Szansę na kolejne bramki Portugalczyk będzie miał już w sobotę 30 grudnia. Tego dnia Al-Nassr zmierzy się na wyjeździe z Al-Taawon. Początek meczu o godzinie 19:00.