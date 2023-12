To już oficjalne. Krzysztof Piątek przekazał kapitalne wieści!

Latem 2023 roku Krzysztof Piątek przeniósł się z Herthy Berlin do tureckiego Basaksehiru. I choć początek przygody z nowym klubem nie był dla niego wymarzony, to ostatnie tygodnie napawają optymizmem. Na pierwszego gola Polak musiał poczekać do 5 listopada. Wówczas ustrzelił dublet w starciu z Ankaragucu (3:3). Te trafienia pozwoliły mu się odblokować. Kolejnego gola dołożył 27 listopada. Grudzień również był dla niego bardzo udany. W czterech meczach zdobył trzy bramki i asystę, co zaimponowało tureckim kibicom.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy trener Lecha. Sensacyjna decyzja

Krzysztof Piątek wyróżniony. Najlepszy piłkarz grudnia w Basaksehirze

Jak co miesiąc zorganizowano głosowanie na najlepszego piłkarza Basaksehiru. I tym razem nagroda powędrowała do Piątka. To właśnie on, zdaniem fanów, najbardziej wyróżniał się w drużynie na przestrzeni minionych 30 dni.

Polak bardzo szybko pochwalił się otrzymaną statuetką w mediach społecznościowych. Opublikował zdjęcie z nagrodą w dłoniach i dodał wymowny opis. "Dziękuję moim kolegom z boiska, a także kibicom za wsparcie" - czytamy na platformie X.

Było to pierwsze tego typu wyróżnienie dla Piątka w barwach tureckiej ekipy i niewykluczone, że nie ostatnie. Ewidentnie nasz rodak w ostatnim czasie zwiększył efektywność i wszedł na wyższy poziom. Dostrzegły to również tamtejsze media.

"Po fatalnym początku sezonu Krzysztof Piątek zaczyna grać coraz lepiej w Basaksehirze. Przybycie Cagdasa Atana na ławkę trenerską i zakończenie procesu adaptacji było kluczem do jego 'odrodzenia'. 'Sowy' (przydomek Basaksehiru - red.) go potrzebują" - pisał dziennikarz Alejandro Parra.

Krzysztof Piątek z szansami na powrót do kadry

Jeśli Piątek utrzyma formę, to niewykluczone, że otrzyma powołanie do reprezentacji Polski. Po raz ostatni w narodowych barwach zagrał 30 listopada 2022 roku w spotkaniu z Argentyną (0:2) na mistrzostwach świata w Katarze. Teraz przed Biało-Czerwonymi ważne mecze w barażach do Euro 2024, w których zmierzą się z Estonią i w przypadku zwycięstwa z wygranym starcia Walia-Finlandia. Wzmocnienie każdej z pozycji będzie więc istotne dla Michała Probierza.

Kolejną szansę na bramkę w barwach Basaksehiru Piątek będzie miał natomiast już w sobotę 6 stycznia. Tego dnia klub Polaka zagra u siebie z Adaną Demirspor. W tym sezonie napastnik ma sześć bramek i jedną asystę na koncie, które zdobył w 16 spotkaniach.