Najgorsze pudło w historii? Musisz to zobaczyć [WIDEO]

W piątkowy wieczór Huddersfield Town podejmowało na własnym stadionie FC Middlesbrough w ramach 25. kolejki Championship. Faworytem byli goście i ostatecznie to oni wygrali po trafieniach Josha Coburna i Jonathana Howsona. Z kolei dla gospodarzy bramkę honorową zdobył Michał Helik. Jednak to nie o golu Polaka, ani o wygranej Middlesbrough mówiło się najwięcej, a o niewiarygodnej pomyłce Isaiaha Jonesa. Brytyjskie media już zgodnie okrzyknęły to zagranie "pudłem 2023 roku".

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa zdradza nam plany transferowe. "Napastnik potrzebny od zaraz"

Koszmarny kiks Jonesa. Kibice przecierali oczy ze zdumienia

Do wspomnianej sytuacji doszło przy stanie 0:0. Wówczas goście mieli kapitalną okazję, by objąć prowadzenie. Do piłki w polu karnym dopadł Jones i znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Wydawało się, że Anglik zaliczy jedno z najefektowniejszych trafień sezonów, ale zamiast tego zanotował jeden z najbardziej wstydliwych kiksów.

Choć przelobował golkipera i stanął przed pustą bramką, to nie wpisał się na listę strzelców. Chciał uderzyć piłkę z powietrza, zrobił zamach, ale finalnie nie trafił w futbolówkę. I choć ta i tak sunęła w kierunku siatki, to z linii bramkowej w ostatnim momencie wybił ją zawodnik Huddersfield. Koledzy Jonesa nie mogli uwierzyć w ten koszmarny błąd i jedynie bezradnie rozłożyli ręce. Podobnie, jak i sam zawodnik, który tylko wymownie opuścił głowę.

Nagranie z akcji szybko trafiło do mediów społecznościowych i wywołało spore poruszenie. Kibice nie mieli litości dla piłkarza. "Jak on tego nie strzelił. To absolutnie szokujące", "Najgorsze pudło, jakie kiedykolwiek widziałem" - to tylko kilka z komentarzy zamieszczonych na platformie X.

Mimo wszystko Anglik miał sporo szczęścia, ponieważ jego pomyłka nie zaważyła na wyniku spotkania. Middlesbrough zdobyło bramki w 54. i 84. minucie rywalizacji, dzięki czemu dopisało trzy cenne punkty do konta. Obecnie zajmuje dziewiąte miejsce w lidze z dorobkiem 36 punktów. W o wiele gorszej sytuacji znajduje się Huddersfield - plasuje się na odległej, 21. lokacie z 25 punktami na koncie. Liderem jest Leicester City - 62 punkty.