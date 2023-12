To się dzieje! Hit transferowy mistrza świata. Zagra z Polakiem

Hugo Lloris to prawdziwa legenda Tottenhamu i całej Premier League. Francuz występował w barwach klubu z Londynu od 2012 roku. Łącznie w angielskiej drużynie rozegrał 444 mecze. Jego umowa w Anglii wygaśnie za pół roku, jednak nie wykluczone, że odejdzie z Tottenhamu już zimą. Od kwietnia nie rozegrał żadnego meczu i nie jest w dalszych planach władz klubu. Lloris to także legenda reprezentacji narodowej - w barwach "Trójkolorowych" rozegrał 145 spotkań. W 2018 roku wywalczył mistrzostwo świata.

Hugo Lloris zagra w MLS. Media: Sprawa przesądzona

Najnowsze wieści w sprawie przyszłości 37-latka przekazał Fabrizio Romano. Dobrze poinformowany dziennikarz wyjawił, że Hugo Lloris doszedł do porozumienia z Los Angeles FC w sprawie przejścia do MLS. "Zawarto umowę słowną" - czytamy na platformie X.

"Lloris ma podpisać roczną umowę z opcją przedłużenia. Dokumenty powinny być wkrótce gotowe. Here we go" - napisał Romano.

Niewykluczone więc, że Lloris dołączy do zespołu z Los Angeles już zimą. Jakiś czas temu, angielskie media informowały, że Tottenham jest w stanie rozwiązać z nim kontrakt, aby mógł odejść z drużyny wcześniej. Gdyby transfer doszedł do skutku już zimą, Francuz rozpocząłby sezon z nowym zespołem. W MLS gra się systemem wiosna-jesień.

Do niedawna w barwach zespołu z Los Angeles występował Giorgio Chiellini. Kilka tygodni temu zdecydował się jednak odejść na sportową emeryturą. Z kolei do dziś gra tam jeden Polak - Mateusz Bogusz. Zachwyca on obserwatorów tamtejszej ligi i niewykluczone, że niebawem doczeka się powołania do reprezentacji.