"Francuzom trudno to pojąć". Inflacja szaleje, ceny rosną, a im robią podatkowy raj

O tym pomyśle dyskutowano od miesięcy, ale tuż przed świętami stało się jasne, że Francja przyzna ulgi podatkowe i tak do bólu bogatym federacjom sportowym. "To przywilej niedostępny dla zwykłych obywateli czy lokalnych firm" - pisał "New York Times", a wcześniej ostrzegały przed nim francuskie media. Jaki cel ma prezydent Emmanuel Macron, rozdając tak hojne prezenty? Francuzom trudno to pojąć - zwłaszcza w czasach wszechobecnych podwyżek cen.

Szukanie kasy we Francji i "podatkowe prezenty" dla przyjezdnych

Gdy od stycznia 2024 roku minimalna cena wejściówki do Luwru wzrośnie z 17 do 22 euro, za bilet na paryskie metro trzeba będzie płacić aż cztery euro (obecnie 2,1 euro), a Francuzi złoszczą się jeszcze za podniesiony wiek emerytalny, przed sportowymi działaczami właśnie rozpostarto czerwony dywan.

Jeśli jakaś międzynarodowa federacja sportowa utworzy swoją siedzibę we Francji, to będzie korzystała z całkowitego zwolnienia z podatku od osób prawnych, zwolnienia czy też zminimalizowania podatku od nieruchomości i jeszcze kilku innych przywilejów, z których korzyści mogą iść w dziesiątki milionów dolarów rocznie. Pracownicy takiej federacji z siedzibą we Francji byliby zwolnieni z podatku dochodowego przez co najmniej pięć lat.

Ale to nie tak, że teraz do Francji tłumnie przenosić się będą federacje z całego świata. Ulgi stworzono, by zwabić tą największą. Francuskie i światowe media już od dawna nie miały wątpliwości, że celem jest, aby do Paryża przeniosła się FIFA.

W ostatnich latach szefowie FIFA sugerowali, że szwajcarskie prawo utrudnia zatrudnianie pracowników spoza Europy i nie ułatwia im funkcjonowania. Po cichu rozważało plan opuszczenia Zurychu. A Francuzi najpewniej zdawali sobie z tego sprawę i nowymi przepisami puścili oko do międzynarodowej federacji futbolu.

Filia FIFA w Paryżu to organizacja "non profit"

- Piłkarska federacja powinna wrócić na swoje terytorium. Przecież ona narodziła się we Francji 120 lat temu - przekazywał jeden z parlamentarzystów gazecie "Le Figaro".

Historyczne odniesienia i hasła typu "powrót do korzeni" są chętnie przypominane i mają być z pewnością elementem PR-owej strategii. FIFA, która powstała w 1904 r. w Paryżu, rzeczywiście urzędowała w stolicy Francji do 1932 r. To wtedy przeniosła się do Zurychu.

Wydawało się, że w Szwajcarii dostała dobre warunki - w 2022 r. musiała zapłacić zaledwie 23 mln dol. podatków przy zysku netto wynoszącym 2,4 miliarda dolarów. Teraz Francja chce być atrakcyjniejsza.

Operacja przyciągania FIFA do Francji już trwa. Federacja w 2021 r. otworzyła w Paryżu filię. To wydział odpowiedzialny za stosunki z federacjami, współpracę techniczną oraz mechanizmy solidarnościowe. Placówkę, która mieści się w sercu Paryża na Place de la Concorde i jest częścią eleganckiego Hotel de la Marine, otwierał prezes FIFA Gianni Infantino, prezydent Francji Emmanuel Macron i prezes Francuskiej Federacji Piłkarskiej Noel Le Graet. Warto dodać, że ten oddział FIFA jest we Francji uznany za stowarzyszenie "non-profit". Nie płaci podatku dochodowego od osób prawnych. Jeśli chodzi o kilkudziesięciu pracowników tu zatrudnianych, uważa się ich za szwajcarskich "pracowników delegowanych". Płacą oni podatki w Szwajcarii, nawet jeśli są Francuzami. Po wprowadzeniu nowych zapisów podatkowych FIFA powinna być chętna, by tę filię nie tylko poszerzać, ale też pomyśleć nad zupełną przeprowadzką.

Po co im FIFA? "Chcemy, aby Francja znów była wielka"

We Francji specjalne statusy podatkowe obowiązują od dłuższego czasu. Katar, który zainwestował nad Sekwaną nie tylko w piłkę nożną (w PSG czy telewizję sportową beIN Sports), wciąż korzysta ze zwolnień podatkowych choćby od zysków kapitałowych. Ten przepis funkcjonuje od początku prezydentury Nicolasa Sarkozy'ego. Pracownicy Międzynarodowej Izby Handlowej, dyplomaci czy komisarze europejscy również nie płacą podatków od swoich dochodów we Francji.

Od czasu wyborów w 2017 r. prezydent Emmanuel Macron też robi dużo, by Francja była krajem jeszcze bardziej atrakcyjnym dla zagranicznych inwestycji. To dlatego Macron lobbował za szeregiem reform podatkowych i regulacji ułatwiających zatrudnienie na terytorium Francji.

- Chcemy, by Francja znów była wielka - oznajmił Mathieu Lefevre, poseł z partii założonej przez Macrona. Zasugerował, że posiadanie u siebie takiego partnera jak FIFA ma wzmocnić siłę polityczną kraju. - Jeżeli chcemy mieć silną dyplomację sportową, musimy zapewnić sobie ku temu środki - dodał Lefevre, cytowany przez AFP.

Niektórzy politycy i media zwracają uwagę na korzyści ekonomiczne, które taka operacja może przynieść. Ludzie, którzy przyjdą nad Sekwanę do pracy, będą tu dobrze sytuowanymi konsumentami, poślą swoje dzieci do tutejszych szkół, każdego dnia będą zostawiać pieniądze w różnych miejscach. Często pada też porównanie do Brexitu i sprowadzeniu do Francji dużych banków. "Przed Covidem przybyło tu około pięćdziesięciu brytyjskich firm, które stworzyły kilka tysięcy miejsc pracy, przyniosły dochody ze składek na ubezpieczenie społeczne i wpływy z wynagrodzeń. W przypadku instytucji sportowych jest to też sprawa prestiżu, szczególnie w przypadku ważnych wydarzeń sportowych" - porównywał portal RTL.

"Kto ma wpływ na FIFA, ma wpływ na innych"

Minister sportu Amelie Oudea-Castera, która bije brawo nowym regulacjom dla sportowych federacji, zaznacza, że ulgi podatkowe będą ograniczone do niekomercyjnej działalności tych federacji. W przypadku FIFA miałaby z nich korzystać ta część organizacji odpowiedzialna za zarządzanie piłką nożną i jej rozwój na całym świecie. Nie jest jednak jasne, w jaki sposób Francja planuje dokonać tego rozróżnienia. Tym bardziej że FIFA to gigant, zatrudniający prawie dwa tysiące pracowników, przynoszący miliardowe dochody i nastawiony na biznes.

- Te organizacje sportowe są ważne, przydatne, mają znaczenie gospodarcze, finansowe i społeczne. W dzisiejszym świecie potrzebujemy ich – powiedział Belkhir Belhaddad, francuski poseł sprzeciwiający się nowelizacji podatków. - Trzeba je jednak uregulować i poddać większej kontroli - zaznaczył.

"Prezydent Francji zdaje się dostrzegać olbrzymią szansę na zbudowanie ważnego narzędzia w polityce międzynarodowej. Sprowadza się to do prostej zasady. Kto ma wpływ na FIFA, ma wpływ na innych" - skomentował na Twitterze Mieszko Rajkiewicz, doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista z zakresu upolitycznienia i globalizacji sportu. Rajkiewicz korzyści, jakie może mieć Francja, ze zbliżenia z FIFA punktuje m.in. jako: bezpośrednie relacje z osobami w głównych ośrodkach decyzyjnych w sporcie, łatwy dostęp do informacji z różnych regionów globu, lobbowanie na rzecz korzystnych dla siebie rozwiązań, możliwość sabotowania funkcjonowania działaczy oraz polityków z przeciwnych kręgów politycznych.

Infantino byłby jeszcze bogatszy. Czy to podniesie prestiż Francji?

Ale i przeciwnicy regulacji mają swoje argumenty. Wskazują choćby na pensję Gianniego Infantino. Wraz z premią przed opodatkowaniem wyniosła za tamten rok 3,9 mln dol. Kilkanaście procent z tego wynagrodzenia prezydent musiał oddać. Teraz na pewno byłby szczęśliwszy z niemal pół miliona dolarów więcej w kieszeni. Sama FIFA w Szwajcarii korzysta ze stawki podatkowej w wysokości 12 proc. "To niedorzeczne, aby Francja ścigała się z takim krajem, dogadzając pracownikom, którzy w większości są bardzo dobrze opłacani i samej organizacji, która produkuje miliardy" - punktuje "Le Monde". Gazeta ma też zastrzeżenia co do samego podniesienie prestiżu Francji po zbliżeniu się do FIFA, "biorąc pod uwagę zszarganą reputację federacji". Przypomnijmy, że przeciwko Infantino toczą się w Szwajcarii dwa odrębne śledztwa. Funkcjonariusze w Paryżu badają możliwą korupcję podczas przyznawania Katarowi mistrzostw świata w 2022 r. Wydali już akty oskarżenia dotyczący byłego wiceprezesa FIFA Reynalda Temariego.

"Ze swoją pogonią za ekspansją w celu zwiększania dochodów, podejrzeniami o kumoterstwo, nieprzejrzystym przyznawaniem wielkich zawodów, pobłażliwością w obronie wartości sportowych i praw człowieka, FIFA w żadnym wypadku nie jest gościem, który może podnieść prestiż Francji" - spuentował dziennik.

FIFA już od pewnego czasu aktywnie działa, by umiędzynarodowić swoje siedziby. Większość działu prawnego chce przenieść do Miami. Otworzyła także biura w Ameryce Południowej, Afryce i Azji, do czego dążył Gianni Infantino. Zresztą prezes FIFA w ostatnim czasie mieszkał z rodziną w Katarze. Oficjalnie, aby mieć oko na mistrzostwa świata w 2022 r. Nieoficjalnie? Być może Katarczycy też uznali, że kto ma przy sobie FIFA, ten ma wpływ na innych. Jak ustalili śledczy m.in. z FBI działacze międzynarodowej federacji w ciągu kilku lat poprzedzających głosowanie na gospodarza MŚ w 2018 i 2022 roku wzięli łapówki na kwotę 150 mln dol. Do tej pory aresztowano w tej sprawie 14 osób, 12 przyznało się do winy.