Seria wstydu legendy Liverpoolu. Wpadka z ostatnią drużyną ligi

Al-Ettifaq miał wszystko, by być czwartą lub piątą siłą Saudi Pro League. Klub z Ad-Dammam robił transfery, które kadrowo stawiały go tylko za wielką czwórką, ściągającymi największe piłkarskie gwiazd Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad i Al Ahli. Jordan Henderson, Moussa Dembele, Demarai Gray, Georginio Wijnaldum - to zawodnicy, którzy spokojnie poradziliby sobie w dobrych drużynach TOP5 lig europejskich.

O dobre wyniki z kolei miał zadbać legendarny Anglik Steven Gerrard, który wprawdzie w Aston Villi nie spisał się najlepiej, ale na tyle dobrze prowadził wcześniej Glasgow Rangers, że mówiło się o nim nawet, że będzie następcą Juergena Kloppa w Liverpoolu.

Arabska katastrofa legendy Liverpoolu. Koszmarna seria, wpadka z ostatnią drużyną ligi

Ale i arabska przygoda Stevena Gerrarda jest na razie fiaskiem. Al-Ettifaq nie jest w czołowej piątce tabeli, nawet pomimo wielkiego kryzysu w drużynie mistrza Arabii Saudyjskiej Al Ittihad. Zespół Gerrarda zdobył w 19 meczach zaledwie 25 punktów i notuje obecnie serię aż dziewięciu meczów bez wygranej!

W czwartek Al-Ettifaq miało doskonałą okazję do przerwania tej złej passy, w końcu grało u siebie z ostatnim w tabel Al Hazem. Tymczasem i ten mecz zakończył się prawdziwą sensacją w postaci remisu 1:1.

Mimo przewagi przez większość spotkania, zespół Gerrarda nie przekonywał i długo nie był w stanie otworzyć wyniku. W końcu to się udało - w 70. minucie po podaniu Jordana Hendersona do siatki trafił Demarai Gray i wydawało się, że gospodarze wreszcie dopną swego.

Ale tak się nie stało - w doliczonym czasie gry "czerwona latarnia" ligi wyrównała po skutecznie wykonanym rzucie karnym przez Toze i mecz zakończył się podziałem punktów.

Al-Ettifaq swój ostatni mecz wygrał dwa miesiące temu, gdy w końcówce października pokonał na wyjeździe Al Wehdę 3:2. Łącznie ma na swoim koncie sześć zwycięstw w dziewiętnastu meczach, a jeszcze może spaść z zajmowanego przez siebie ósmego miejsca, gdyż mecz drużyny Gerrarda otwierał 19. serię spotkań Saudi Pro League.