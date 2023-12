Reprezentant Polski mógł grać w Lidze Mistrzów. Odrzucili za niego miliony

Southampton Jana Bednarka w poprzednim sezonie zajęło ostatnie miejsce w Premier League i pożegnało się z rozgrywkami. Po spadku z ligi z klubu odeszły największe gwiazdy - James Ward-Prowse (West Ham United) i Tino Livramento (Newcastle United. Polak pozostał w klubie, ale w lecie oferty za niego składały znane zespoły. Jeden z nich grał nawet w Lidze Mistrzów i płacił spore pieniądze za 27-latka.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ten sezon jest dla nas koszmarny". Łukasz Kaczmarek po ostatnim meczu w 2023 roku

Jan Bednarek mógł grać w Lidze Mistrzów i Bundeslidze. Southampton odrzuciło miliony

W tym sezonie w klubie z St Mary's Stadium Bednarek zanotował 22 występy i zdobył jednego gola. Polak jest liderem defensywy swojego zespołu i pomaga w walce o powrót do Premier League. Gdyby jednak Southampton w lecie przyjęło za niego lukratywną ofertę, to mógłby grać w Lidze Mistrzów.

Tomasz Włodarczyk w programie "Okno Transferowe" poinformował, że po środkowego obrońcę zgłosił się Union Berlin. Klub ze stolicy Niemiec szukał wzmocnień przed grą w Lidze Mistrzów i w Bundeslidze i upatrzył właśnie Polaka. Proponował nawet 10 milionów euro, ale oferta została odrzucona. Anglicy uznali, że Bednarek przyda im się w walce o powrót na najwyższy szczebel rozgrywkowy.

W Berlinie Bednarek mógł stworzyć niezwykle ciekawą parę stoperów z doświadczonym Leonardo Bonuccim i w Lidze Mistrzów rywalizować z Realem Madryt, Bragą i Napoli, w którym występuje Piotr Zieliński.

Nie tylko w lecie Bednarek był łakomym kąskiem dla klubów z czołowych lig. - Teraz też pojawia się wiele propozycji, ale Bednarek ma pomóc "Świętym" w awansie do Premier League. To cenniejsze niż kilka milionów euro - dodał Włodarczyk.

Na razie Southampton zajmuje trzecie miejsce w Championship ze stratą pięciu punktów do drugiego Ipswich Town i 11 punktów do liderującego Leicester City. Ta lokata gwarantuje klubowi Polaka udział w barażach o wejście do Premier League z klubami z miejsc 3-6 na zapleczu elity.