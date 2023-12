Media: Supertalent z ekstraklasy blisko rekordowego transferu. Ciekawy kierunek

Po pierwszym etapie sezonu Real Valladolid z 35. punktami na koncie zajmuje czwarte miejsce w tabeli drugiej ligi hiszpańskiej. Do pierwszego Leganes zespół, którego właścicielem jest brazylijski Ronaldo, traci zaledwie cztery oczka. Niebawem rozpocznie się zimowe okno transferowe, w którym może dojść do głośnej transakcji z udziałem polskiego zawodnika. Mowa o Kajetanie Szmycie, który znalazł się na celowniku drużyny z Valladolid.

Kajetan Szmyt może dołączyć do klubu Ronaldo. Skauci już byli w Polsce

Takie informacje przekazał portal weszlo.com. Już od dawna mówiło się, że Szmyt jest gotowy na opuszczenie Warty Poznań i wyjazd za granicę, jednak do tej pory jego potencjalni nowi pracodawcy nie byli znani. Teraz według wspomnianego źródła 21-latkiem interesuje się Real Valladolid. Ponoć skauci hiszpańskiego klubu od dłuższego czasu dokładnie obserwują Kajetana Szmyta podczas meczów ekstraklasy oraz reprezentacji Polski do lat 21.

Mimo to właściciele Realu jeszcze nie złożyli Warcie Poznań konkretnej oferty za zawodnika, jednak ta może zostać wysłana w najbliższym czasie. Problemem w finalizacji transferu mogą być pieniądze. Prezes polskiego klubu doskonale zdaje sobie sprawę z wielkiej wartości piłkarza, przez co Warta za jego sprzedaż oczekuje aż około miliona euro.

- Kajetan na pewno jest dziś zawodnikiem, którym interesuje się wiele klubów. Chcemy pokazać, że są piłkarze, którzy za istotne kwoty mogą wypływać z Warty na szersze wody i będą w nich swobodnie pływać. Jak najbardziej, jest to element naszej strategii - mówił niedawno prezes klubu Artur Meissner na łamach weszlo.com.

W obecnym sezonie Kajetan Szmyt we wszystkich rozgrywkach wystąpił łącznie w 19 spotkaniach, w których zanotował jedną asystę, a sześć razy wpisywał się na listę strzelców. W młodzieżowej reprezentacji Polski 21-latek zagrał 13 razy, zdobywając dwie bramki. Po jesiennej rundzie Warta Poznań zajmuje dopiero 15. miejsce, a od strefy spadkowej dzieli ją zaledwie jeden punkt.

Drużyna prowadzona przez Dawida Szulczka ostatnio stawia na toporny, defensywny styl, który nieco ogranicza skrzydłowych. Z tego powodu Szmyt nie może prezentować pełni swoich możliwości ofensywnych, co odbija się m.in. na mniejszej liczbie udanych dryblingów na mecz. To jednak nie zniechęca Realu Valladolid, do którego niebawem może przenieść się młody piłkarz ekstraklasy. Jeśli transfer doszedłby do skutku, Kajetan Szmyt stałby się najdroższym sprzedanym zawodnikiem w historii Warty.