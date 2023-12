Nie żyje były reprezentant Polski juniorów. Miał zaledwie 36 lat

Choć Hutnik Kraków już od wielu lat tuła się po niższych ligach w Polsce, a jego największym sukcesem był m.in. brązowy medal Mistrzostw Polski z 1996 roku czy też półfinał Pucharu Polski z 1990 roku, to klub wychował wielu znanych piłkarzy. Mowa m.in. o Michale Pazdanie, który reprezentował nasz kraj na najważniejszych imprezach na świecie. Łącznie w biało-czerwonych barwach wystąpił 39 razy. W przeszłości do kadry, ale młodzieżowej dostał się też inny wychowanek małopolskiej drużyny - Daniel Jarosz. Niestety nie zrobił on takiej kariery jak jego rówieśnik, a ostatnio dotarły do nas smutne informacje w jego sprawie.

Nie żyje Daniel Jarosz. Były reprezentant Polski juniorów miał zaledwie 36 lat

W czwartek 28 grudnia Hutnik przekazał informację o śmierci Jarosza. Zmarł dzień wcześniej. Miał zaledwie 36 lat. "Hutnicza Rodzina przeżywa dziś niepowetowaną stratę. (...) Wszyscy pracownicy Klubu składają bliskim Daniela Jarosza najszczersze kondolencje. Spoczywaj w pokoju" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu klubu.

Nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną śmierci piłkarza. Jak donosi "Gazeta Krakowska" zmarł on w Londynie, gdzie mieszkał już od wielu lat. Wyjechał tam po zakończeniu przygody z polską piłką. A ta trwała dość długo.

Pierwsze kroki stawiał w juniorskich drużynach Hutnika. W 2004 roku awansował do pierwszej drużyny. Przygodę z małopolską ekipą zakończył cztery lata później. Wówczas przeniósł się do Górnika Wieliczka. Tam przebywał zaledwie rok. W kolejnym sezonie zmienił barwy i dołączył do Okocimskiego Brzesko, a następnie do Karpat Sieprawy.

Jarosz nie zrobił wielkiej kariery, ale pozostawił po sobie ślad w wielu polskich klubach

Z kolei w 2010 roku występował w barwach Puszczy Niepołomice, grającej wówczas na poziomie drugiej ligi. Nie odniósł w niej wielkich sukcesów, ale zapisał się na kartach historii. To właśnie napastnik strzelił jednego z dwóch goli w pierwszym meczu Puszczy w II lidze. Wówczas ekipa wygrała 2:0 z OKS 1945 Olsztyn. Ten triumf był zaledwie jednym z pięciu wygranych spotkań w tamtym sezonie.

Następnie Jarosz trafił do Szreniawy Nowy Wiśnicz. Ostatnim polskim klubem w karierze Jarosza był Przebój Wolbrom. Później wyjechał za granicę, a słuch po zawodniku praktycznie zaginął. Jeszcze na początku XXI wieku wróżono mu wielką karierę. Jak pisał Maciej Szcześniewski na platformie X, był to jeden z "top talentów za juniora".

Jego talent dostrzegł też Michał Globisz, który zapraszał go na zgrupowania kadry do lat 19. Nigdy nie awansował jednak do seniorskiej drużyny.