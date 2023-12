Niemcy nie przepuszczą żadnej okazji, by wbić szpilkę Lewandowskiemu. "Doda mu energii"

Od 1 stycznia 2024 roku Vitor Roque oficjalnie stanie się piłkarzem FC Barcelony. Brazylijczyk zameldował się już w Hiszpanii, przeszedł testy medyczne, a w najbliższych dniach rozpocznie treningi pod okiem Xaviego. Niewykluczone, że 18-letni napastnik zadebiutuje w barwach nowego zespołu już 4 stycznia w ligowym starciu przeciwko Las Palmas. Roque jest kreowany na nową gwiazdę drużyny, w której do tej pory podstawowym napastnikiem był Robert Lewandowski.

Niemcy przewidują relacje Lewandowskiego z Roque. "Weteran emanuje niezadowoleniem"

Na niemieckim portalu sport1.de pojawił się artykuł, w którym przedstawiono sylwetkę nowego piłkarza Barcelony, w pewnym sensie porównując go z Robertem Lewandowskim. "Podczas gdy Harry Kane przygotowuje się do pobicia niektórych rekordów Lewandowskiego, polski napastnik szuka swojej najwyższej formy w Barcelonie" - czytamy w pierwszym zdaniu. Niemcy podkreślają, że kapitan reprezentacji Polski jest w kiepskiej dyspozycji, a na murawie często widać, że wylewa się z niego frustracja. "Weteran emanuje niezadowoleniem" - dodają tamtejsi dziennikarze.

Mimo to Niemcy nie oczekują tego, że Vitor Roque wygryzie Lewandowskiego z pierwszego składu mistrzów Hiszpanii. Według nich młody napastnik ma "dodać Polakowi energii", która pomoże mu wrócić do optymalnej dyspozycji. Wciąż podkreśla się pozycję 35-latka w światowym futbolu, zwracając uwagę na to, że Brazylijczyk przy starszym koledze może chłonąć piłkarską wiedzę. "Lewandowski z pewnością będzie mistrzem, a Vitor Roque uczniem" - czytamy na łamach sport1.de.

Jak widać, według niemieckich dziennikarzy transfer 18-latka może pobudzić Roberta Lewandowskiego do jeszcze większej pracy, przez co między zawodnikami wytworzy się zdrowa, sportowa rywalizacja. Tak czy inaczej Roque jest traktowany jako przyszła gwiazda klubu, która za moment stanie się podstawową "dziewiątką", a jednym z zadań Polaka jest pomoc w jego adaptacji. W takiej roli 35-latek odnajduje się znakomicie, co niejednokrotnie udowadniał, wchodząc w relacje z młodymi zawodnikami, takimi jak Pedri czy Balde.

Nowa rola Lewandowskiego w Barcelonie. "Uzupełnienie, nie konkurencja"

Przyjście Vitora Roque wcale nie musi oznaczać, że Brazylijczyk będzie walczył o skład z Robertem Lewandowskim. Według hiszpańskiej "Marci" obaj zawodnicy spokojnie mogą razem występować w ekipie Xaviego.

"Klub uważa napastników za kompatybilnych, a Roque poza tym będzie potrzebował okresu adaptacji. Nie zabierze składu ani Lewandowskiemu, ani innym stałym bywalcom w składzie u Xaviego. Młody Roque ma być uzupełnieniem, a nie konkurencją" - piszą Hiszpanie.