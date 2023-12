Co za zjazd Lewandowskiego. Tak źle nie było od 11 lat

Portal Transfermarkt przeprowadził w zeszłym tygodniu aktualizację wartości finansowej poszczególnych piłkarzy. Nowa wycena Roberta Lewandowskiego tylko odzwierciedla jego słabszą postawę w ostatnich miesiącach.

Lewandowski ma problemy ze skutecznością

Kryzys formy Lewandowskiego obserwujemy od przełomu lutego i marca tego roku. 35-letni napastnik miał świetne wejście do La Ligi i FC Barcelony, na początku sezonu 2022/23 był w naprawdę dobrej formie. Ale potem miał problem z odpowiednim rytmem gry - najpierw przez zawieszenie, a następnie przez kontuzję. Od tego czasu nie przypomina dawnej wersji siebie.

Obecny sezon także potwierdza, że Lewandowski nie jest tym samym piłkarzem. W tym sezonie strzelił tylko osiem goli w lidze hiszpańskiej i w klasyfikacji strzeleców musi oglądać plecy m.in. Jude'a Bellnghama, Antoine'a Griezmanna, Alvaro Morata i Artema Dowbyka, najlepszego strzelca rewelacyjnej Girony. Ostatnie mecze pokazują, że Polak ma duże problemy ze skutecznością. Co prawda dochodzi do sytuacji, ale marnuje je na potęgę. Myli się zarówno w prostych, jak i trudniejszych, kluczowych sytuacjach, co zdarzało mu się wcześniej niezwykle rzadko.

Do tego należy doliczyć zaledwie jedno trafienie w Lidze Mistrzów. Lewandowski zdobył bramkę w pierwszej kolejce z Royal Antwerp, outsiderem grupy, który sensacyjnie wygrał z Barceloną w ostatniej serii gier.

2023 rok to jeden ze słabszych w karierze Lewandowskiego, mimo wygrania mistrzostwa i Superpucharu Hiszpanii oraz tytułu króla strzelców La Ligi. Reprezentacji Polski, której napastnik jest kapitanem, nie udało się awansować na Euro przez eliminacje, w których "polska" grupa na papierze wydawała się bardzo słaba, a pierwsze miejsce miało być formalnością. Lewandowski strzelił tylko trzy gole - jednego z Mołdawią w kompromitacji w Kiszyniowie i dwa w wymęczonym zwycięstwie z Wyspami Owczymi w Warszawie. Do tego doliczyć możemy jeszcze trafienie w sparingu z Łotwą.

Lewandowski najtańszy od lat

Gorsze wyniki indywidualnie i z kadrą mają spory wpływ na wycenę zawodnika. Po najnowszej aktualizacji Transfermarkt Lewandowski jest wart 20 mln euro - ponad dwa razy mniej niż w listopadzie 2022 r., kiedy wyceniono go na 45 mln euro.

Najnowsza wycena jest jednocześnie najniższa od czerwca 2012 r. Wówczas 24-letniego Lewandowskiego po sezonie w Borussii Dortmund z mistrzostwem i Pucharem Niemiec oraz trzech meczach Polaków na mistrzostwach Europy, także wyceniano go na 20 mln euro.

Lewandowski przestał być jednocześnie najdrożej wycenianym polskim piłkarzem. Ba, nie ma go nawet na podium tego zestawienia. Według Transfermarkt najwięcej należałoby zapłacić za Piotra Zielińskiego (30 mln euro), Matty'ego Casha (28 mln) i Jakuba Kiwiora (25 mln). Lewandowski jest czwarty, ex aequo z Sebastianem Szymańskim.

Swoje z pewnością robi wiek piłkarza, w sierpniu skończył 35 lat. Nawet jeśli czuje, że może jeszcze grać na wysokim poziomie przez kilka sezonów, to metryki nie oszuka, a okres życiowej formy ma już dawno za sobą. Niestety, dziś niewiele wskazuje na to, żebyśmy mieli oglądać Lewandowskiego równie skutecznego co w 2022 r.