Dawid Janczyk przemówił. Jest wściekły

"Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, może przebywać w zakładzie karnym. Taką wersję potwierdziło nam kilka osób, które odezwały się do nas, gdy przekazaliśmy im, że chcemy napisać ten artykuł" - czytaliśmy na łamach "Gazety Krakowskiej" w środę.

Janczyk się znalazł i grozi sądem

W ostatnim czasie Dawid Janczyk grał dla GKS-u Raciborowice. We wrześniu pojawiły się informacje, że zniknął na krótko, nie trenował. Kibice pytali o niego z zaniepokojeniem. Piłkarz wrócił do treningów, choć było jasne, że bardzo mocno nadszarpnął zaufanie trenera.

Według "Gazety Krakowskiej" od jakiegoś czasu znów nie było wiadomo, co się dzieje z byłym graczem Legii Warszawa i CSKA Moskwa. Podawano, że trafił do zakładu karnego przez niepłacenie zasądzonych alimentów na dzieci.

Jednak sensacyjne doniesienia "GK" nie były prawdziwe. Janczyk przebywa obecnie w Nowym Sączu, z którego pochodzi. Potwierdziła to jego rodzina. Piłkarz nie spędził za kratkami ani minuty.

- To nieprawda. Dawid nie przebywał w areszcie, jest z nami tutaj, w Nowym Sączu. Oczywiście każdy wie o jego problemach pozaboiskowych i pewnie jest niemałe grono osób, które co jakiś czas chciałyby dowiedzieć się, jak mu idzie walka z nałogiem, ale chciałabym zdementować pogłoski o areszcie - powiedziała mama piłkarza w rozmowie z lokalnym "Dobrym Tygodnikiem Sądeckim".

- Ktoś zrobił nam wielką krzywdę. Zastanawiamy się co z tym zrobić. Dawid jest w domu, nie przebywał w zakładzie karnym ani chwili. Jak można było taką informację podać do opinii publicznej? - dodała kobieta.

Sam Janczyk jest oburzony sprawą i tekstem "GK". Zarzuca gazecie brak rzetelności. Zapowiada zaangażowanie prawnika.

- Jeśli oni tego nie sprostują w przeciągu kilku minut, to sprawą zajmie się moja prawniczka. To jest bardzo przykre. Co gorsze, w artykułach zostały wykorzystane zdjęcia moich dzieci. Nie mam zamiaru pochopnie reagować, ale lepiej, aby to zniknęło, zarówno z Gazety Krakowskiej jak i pozostałych portali, które się powołały. W przeciwnym wypadku będę walczył o swoją prawdę. "Gazeta Krakowska" wykazała się brakiem rzetelności. Jest niewiarygodnym źródłem informacji. W chwili obecnej jestem na kawie w Galerii Trzy Korony i wszystko jest ze mną w najlepszym porządku - mówił dla "DTS24". Artykuł ukazał się na stronie dts24.pl w środę w późniejszej części dnia.

Dawid Janczyk próbuje walczyć o swoją karierę od kilku lat, spędzając po kilka miesięcy w kolejnych klubach z niższych lig. Od dłuższego czasu zmaga się z chorobą alkoholową. W 2019 r. ukazała się jego biografia pt. "Dawid Janczyk. Moja Spowiedź", którą napisał wspólnie z Piotrem Dobrowolskim.