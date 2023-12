Prezes uderzył sędziego. 15 dni i wyszedł na wolność. To jednak nie koniec

Grudniowy mecz Ankaragucu z Rizesporem nie przebiegł w przyjaznej atmosferze. Spotkaniu towarzyszyło wiele emocji oraz kontrowersji. Dość powiedzieć, że arbiter, Halil Umut Meler, wyrzucił z boiska aż dwóch zawodników. Ostatecznie starcie zakończyło się podziałem punktów po remisie 1:1. Decydujący gol padł w 97. minucie, kiedy to piłkę w siatce umieścił Adolfo Gaich. I to właśnie ten wynik rozsierdził prezydenta Ankaragucu Faruka Koca. Był on niezadowolony z pracy sędziego i postanowił sam wymierzyć sprawiedliwość. Już wkrótce poniesie konsekwencje czynów, ale do rozprawy przystąpi z tzw. wolnej stopy.

Prezydent Ankaragucu wyszedł na wolność. Sędzia zwolnił go za kaucją, ale nie ominą go konsekwencje

Działacz Ankaragucu podbiegł do arbitra i wyprowadził potężny prawy sierpowy w jego twarz. Gdy padł na murawę, dopadł do niego ochroniarz agresora i kilkakrotnie go kopnął. Finalnie sędzia trafił do szpitala. Jak się później okazało, do placówki pojechał też prezydent klubu z podejrzeniem zawału serca. Dopiero dzień później zatrzymała go policja i trafił do aresztu. Przebywał w nim do... 27 grudnia.

Właśnie tego dnia agencja informacyjna Anadolu poinformowała o zwolnieniu prezydenta. Wyszedł on z aresztu po uiszczeniu kaucji, o którą wnioskowali jego prawnicy. Teraz czeka go rozprawa sądowa. Do jej czasu będzie musiał jednak stawiać się na wezwania policji. Prokuratura zebrała już materiał dowodowy w sprawie, a więc m.in. nagrania z incydentu i przekazała go sądowi karnemu w Ankarze. Wymiar sprawiedliwości wyznaczył już nawet termin pierwszej rozprawy - ta odbędzie się 9 stycznia 2024 roku.

Niewykluczone, że Kocę spotkają poważne konsekwencje prawne. Pierwsze wyciągnęła już Turecka Federacja Piłkarka i zawiesiła działacza. Na wybryk prezydenta Ankaragucu zareagowała też FIFA. Wydała specjalne oświadczenie.

FIFA reaguje na atak na sędziego. Mocne słowa

"Bez arbitrów nie byłoby piłki nożnej. Sędziowie, piłkarze, fani, a także personel muszą czuć się bezpieczni, by mieć możliwość czerpania przyjemności z gry, dlatego też wzywam w tym miejscu odpowiednie władze, aby wdrożyły i przestrzegały tych zasad na wszystkich poziomach. W futbolu nie ma miejsca na przemoc zarówno na boisku, jak i poza nim. Incydent, który miał miejsce po ostatnim gwizdku spotkania MKE Ankaragucu i Caykur Rizespor jest absolutnie niedopuszczalny, i nie ma prawa istnieć w naszym sporcie ani społeczeństwie" - pisał Gianni Infantino na Instagramie.

Zaatakowanego sędziego wsparł również prezydent Turcji. "Potępiam atak na sędziego Halila Umuta Melera po rozegranym dziś wieczorem meczu MKE Ankaragucu - Caykur Rizespor i życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia. Sport to pokój i braterstwo. Sportu nie da się pogodzić z przemocą. Nigdy na to nie pozwolimy, aby w tureckim sporcie miała miejsce przemoc" - pisał Recep Tayyip Erdogan.