Były gwiazdor ekstraklasy inspiruje się drugoligowcem. Co za słowa

Przez lata Kasper Hamalainen występował w ekstraklasie i był absolutną gwiazdą ligi. Fin najpierw grał dla Lecha Poznań (lata 2013-2016), do którego trafił za 410 tys. euro z Djurgardens IF, a następnie, już na zasadzie wolnego transferu, postanowił kontynuować karierę w Legii Warszawa. Łącznie Hamalainen wygrał cztery mistrzostwa Polski, dwa krajowe Puchary i jeden Superpuchar. Dodatkowo ma za sobą blisko 200 meczów w ekstraklasie. Ostatni mecz w karierze zagrał na początku października w barwach Turunu Palloseura, obecnie klubu grającego w drugiej lidze fińskiej. Czym się obecnie zajmuje?

Tak Hamalainen spędza czas po zakończeniu kariery. Ukończył licencjat w Danii

Hamalainen rozmawiał z TVP Sport w trakcie zimowej przerwy w ekstraklasie. Fin postanowił opowiedzieć o tym, jak przygotowywał się do "kariery po karierze". - W pewnym momencie zacząłem myśleć o tym, co powinienem robić po zakończeniu kariery. Starałem się być na to przygotowany. Zacząłem interesować się zarządzaniem w sporcie i tym, jak prowadzi się kluby. Poszedłem na uniwersytet w Danii, mam licencjat z zarządzania w sporcie. Z perspektywy czasu uważam, że była to dobra decyzja - powiedział.

Po zakończeniu kariery Hamalainen przyznaje, że chciałby objąć jakąś funkcję w Turunie Palloseura, którego jest wychowankiem. - Szukam różnych opcji. Chciałbym pomóc temu klubowi, ale nie mogę tego jeszcze potwierdzić. Praca dyrektora sportowego byłaby dla mnie odpowiednia i swoje plany kieruję w stronę zarządzania - dodaje. Fin zdradza, że przed powiększeniem rodziny rozważał pracę jako trener. - Moim zdaniem praca trenera jest bardziej wymagająca. Kiedy jesteś trenerem, to musisz wszystko analizować i przygotowywać - przekazał Hamalainen.

Hamalainen ujawnił, że przy pracy w TPS-ie inspiruje się dwoma polskimi klubami. - Chciałbym, by w tym klubie grali piłkarze identyfikujący się z jego DNA. Chodzi mi o młodych oraz głodnych gry zawodników. Inspiruję się m.in. Bodo Glimt, Lechem Poznań oraz Pogonią Siedlce. Mam tam bardzo dobrego kolegę, Grzegorza Koprukowiaka. Dużo ze sobą rozmawiamy. Jego wizja jest zgodna z moją. To zdrowa relacja. Czy mógłbym kiedyś pracować w Polsce? Oczywiście, nie zamykam się tylko na Finlandię - podsumował.

Turun Palloseura zakończył sezon drugiej ligi fińskiej na piątym miejscu z 41 punktami i stratą 20 do Ekenaes IF, który wywalczył awans do fińskiej elity. Hamalainen zagrał dokładnie 187 meczów w barwach TPS-u, w których strzelił 30 goli i zanotował 24 asysty.