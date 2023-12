Przełom ws. relacji Pique i Shakiry. Tak teraz wygląda ich relacja

Gerard Pique i Shakira tworzyli jedną z najsławniejszych par show-biznesu. W czerwcu 2022 roku dość niespodziewanie się rozstali, a powodem miały być liczne zdrady piłkarza. Od tego czasu rozpoczęła się wojna medialna między byłymi partnerami. Piosenkarka wydała m.in. dwie piosenki, w których uderzyła zarówno w Hiszpana, jego nową miłość Clarę Chię Martii, jak i ojca 36-latka. Za każdym razem Pique odpowiadał na zaczepki Kolumbijki. Dodatkowo była para kłóciła się o opiekę nad dziećmi, a jej relacje były coraz bardziej napięte. W ostatnim czasie doszło rzekomo do przełomu.

Najnowsze wieści ws. relacji Pique i Shakiry. Doszło do długo wyczekiwanego przełomu

Nowe informacje w sprawie stosunków łączących Pique oraz Shakirę przekazała dziennikarka Lorena Vazquez. Miały one ulec znacznej poprawie w ostatnich tygodniach. Byli partnerzy komunikują się bezpośrednio ze sobą, nie angażując prawników, co miało miejsce jeszcze kilka miesięcy temu. Co więcej, mieli porzucić spory prawne i zakopali przysłowiowy topór wojenny.

- Teraz praktycznie normalnie rozmawiają ze sobą, a jeszcze niedawno było to nie do pomyślenia. Są w stanie dojść do porozumienia bez zbędnych nerwów i bez konieczności mieszania w to adwokatów - powiedziała dziennikarka, cytowana przez "Mundo Deportivo".

Dziennikarka nie ma wątpliwości. Na tym obecnie skupia się Shakira

Vazquez zdementowała też plotki na temat nowego obiektu westchnień Shakiry. Media donosiły, że piosenkarka jest zainteresowana producentem muzycznym Rafaelem Arcaute. Dziennikarka przyznała jednak, że relacje łączące parę są jedynie przyjacielskie, a Kolumbijka skupia się obecnie jedynie na rodzinie. - W tej chwili nie możemy rozmawiać o romantycznym związku ani chłopaku Shakiry. Cieszy się byciem singielką i poświęca czas rodzicom oraz dzieciom - podkreśliła.

Zupełnie inaczej postępuje Pique. Ten związał się z Chią Martii, z którą pojawia się w miejscach publicznych. Nie ukrywa już związku z o 13 lat młodszą partnerką. To właśnie relacja z tą kobietą miała ostatecznie zniszczyć związek Hiszpana z Kolumbijką.

Shakira i Pique byli ze sobą przez ponad dekadę. W tym czasie na świat przyszła dwójka ich dzieci - Milan i Sasha.