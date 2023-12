Rummenigge skomentował transfer Kane'a. Nagle o Lewandowskim

Harry Kane ma znakomite wejście do Bayernu Monachium, który wykupił go w letnim oknie transferowym za 95 milionów euro. 30-letni napastnik w 22 spotkaniach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach trafiał do siatki już 25 razy. Zanotował także osiem asyst. Kapitalnie wygląda również jego bilans w Bundeslidze. W ledwie 15 meczach strzelił aż 21 goli, co oznacza, że ma spore szanse, aby pobić rekord Roberta Lewandowskiego w liczbie zdobytych bramek w jednym sezonie, który wynosi 41.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

Karl-Heinz Rummenigge skomentował transfer Kane'a. Mówi o Lewandowskim

Ostatnio o śmiałe porównanie Kane'a z Lewandowskim pokusił się legendarny bramkarz Bayernu Monachium i reprezentacji Niemiec Sepp Maier, mistrz świata z 1974 roku. - Cechą szczególną Kane’a jest to, że pracuje także dla innych i pokazuje, jak bardzo zinternalizował się już FC Bayern. Jest też dobry dla Bundesligi. Kane jest znacznie cenniejszy od Lewandowskiego - stwierdził.

O transfer Anglika do stolicy Bawarii w rozmowie z Niemiecką Agencją Prasową został zapytany także Karl-Heinz Rummenigge, były dyrektor generalny Bayernu Monachium. - Od początku byłem pewien, że wszystko się dobrze skończy. To, co robi na mnie największe wrażenie w Harrym, to jego styl gry zorientowany na drużynę. Dąży do celu, nie boi się biegać i to też motywuje innych. Gole stanowią tylko część jego jakości - przyznał Rummenigge.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z Harry'ego i od początku byliśmy przekonani, że potrzebujemy tego typu zawodnika na tej pozycji, aby być na szczycie. Niestety, pozostali zawodnicy nie byli w stanie zrekompensować 40 czy 50 bramek w rozgrywkach, które gwarantował nam Robert Lewandowski - stwierdził były dyrektor generalny mistrzów Niemiec. W poprzednim sezonie ich najlepszymi strzelcami byli Eric Choupo-Moting oraz Serge Gnabry. Obaj mieli po 17 trafień, więc mniej od Anglika w połowie sezonu.

- W przypadku Harry'ego i Bundesligi była to prawdopodobnie miłość od pierwszego wejrzenia - powiedział Rummenigge, który jest jednak ostrożny, jeśli chodzi o stwierdzenie, czy były zawodnik Tottenhamu pobije ligowy rekord Lewandowskiego wynoszący 41 goli. - Myślę, że jest jeszcze na to za wcześnie - zakończył.