Nie żyje 41-letni Łukasz Pokora. "Była to śmierć nagła". Podali przyczynę

Przez wiele lat Łukasz Pokora był związany z klubem Kurpik Kadziidło, w którym najpierw pełnił rolę piłkarza, później działacza, a ostatnio trenera. Niestety, najprawdopodobniej w poniedziałek 25 stycznia, w wieku 41 lat zmarł.

Tragiczne wieści. Zmarł 41-letni trener zespołu klasy okręgowej

Najnowsze informacje w tej sprawie podał w środę "Przegląd Sportowy". "Była to śmierć nagła. Znajomi trenera mówią, że miał po świętach iść normalnie do pracy i nie skarżył się na stan zdrowia. Jak się dowiedzieliśmy, Łukasz Pokora gorzej się poczuł w święta i został przewieziony do szpitala. Na miejscu lekarze nie byli w stanie mu pomóc. Przyczyną śmierci był zator płucny" - wyjaśniono.

Nieco wcześniej fatalne wieści przekazał jego klub. "Dzisiejszego poranka nadeszła do nas bardzo smutna informacja… W wieku 41 lat zmarł wieloletni działacz, piłkarz i dotychczasowy trener klubu Kurpik Kadzidło, Łukasz Pokora. Cała społeczność klubu, zarząd, piłkarze, kibice i sympatycy, składa wyrazy współczucia i szczere kondolencje Rodzinie oraz Najbliższym Łukasza…" - napisano na profilu.

"Znakomity piłkarz Kurpika Kadzidło, wieloletni trener, człowiek uczciwy, rzetelny, pracowity. Pozostawał uosobieniem spokoju, szczerej pasji, elegancko cieszył się z sukcesów, elegancko przyjmował porażki. Bez reszty zakochany w futbolu. Mocno i trwale wpisany w kadzidlański pejzaż. Współtwórca lokalnych, sportowych sukcesów. Szczerze zatroskany o los drużyny i swoich piłkarzy. Pozostawił po sobie dobrą pamięć i wielu ukształtowanych sportowo wychowanków" - oznajmił wójt gminy Dariusz Łukaszewski.

"Śmierć Łukasza jest dla nas ogromną stratą i ogromnym bólem. Bliskim Zmarłego kłaniamy się nisko, dołączamy wyrazy współczucia" - dodał.

Pogrzeb zmarłego odbędzie się w czwartek 28 grudnia o godzinie 8:00 w kościele w Kadzidle.

Po 14 rozegranych meczach obecnego sezonu Kurpik Kadzidło zajmuje 13. lokatę w tabeli ligi okręgowej grupy: Ciechanów-Ostrołęka z dorobkiem 10 punktów. Liderem jest Wkra Żuromin, która ma na koncie 39 punktów i nie została jeszcze pokonana. Rozgrywki powrócą w weekend 16-17 marca.