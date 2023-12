Wstyd. Polak na liście największych niewypałów transferowych. Pół roku wystarczyło

Michał Skóraś uznawany jest za jednego z najzdolniejszych polskich skrzydłowych. Ostatnie miesiące nie są jednak dla niego zbytnio udane - po transferze do Belgii jego forma jest znacznie słabsza. To sprawiło, że tamtejsi dziennikarze umieścili go na liście największych flopów transferowych minionego lata.

