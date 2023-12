Boniek znów zaczepił Najmana. I od razu dostał ripostę

Zbigniew Boniek w ostatnim czasie jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Wypowiada się zarówno na tematy sportowe, jak i polityczne. W okresie świątecznym wdarł się na platformie X w dyskusję z jedną z najpopularniejszych postaci w świecie sportu.

REKLAMA

Zobacz wideo Znamy kulisy walki Adamek vs Khalidov. "Najdroższa w historii"

Zbigniew Boniek kontra Marcin Najman. "Nie umie"

W świątecznym programie na Kanale Sportowym wywiązała się dyskusja na temat ewentualnego starcia Marcina Najmana ze Zbigniewem Bońkiem. Nie tak dawno informowaliśmy o tym, że Marcin Najman zmierzy się z byłym prezesem PZPN Zbigniewem Bońkiem, z którymi co jakiś czas zaczepia się w mediach społecznościowych. Zamieszczono już nawet oficjalną grafikę tego pojedynku określanego jako "Starcie gigantów". Od samego początku zapowiadano, że będzie to konfrontacja w formule żużlowej i potwierdził to również zawodnik Clout MMA.

Później dyskusja zaczęła dotyczyć wyścigu rowerowego na... małym torze żużlowym. Z tej okazji Zbigniew Boniek zaczepił Marcina Najmana na platformie X. "Podobno Marcin Najman nie umie jeździć na rowerze" - czytamy.

Pięściarz długo nie czekał z ripostą. "Nie umie na rowerze jechać tak wolno jak Zbigniew Boniek" - odparł.

Co ciekawe, do dyskusji włączył się także m.in. dziennikarz Marek Wawrzynowski. "Różne mam zastrzeżenia do 'Zibiego' ale zestawienie go z tym przebierańcem jest niesmaczne" - napisał. Boniek również nie zostawił tego bez odpowiedzi i zapytał, jakie konkretnie zastrzeżenia ma dziennikarz.

Przed Marcinem Najmanem teraz walka z Adrianem Ciosem na Clout MMA. Gala odbędzie się 29 grudnia.