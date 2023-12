Cristiano Ronaldo zadziwia. Perfekcja. Ale co zrobił Benzema!? [WIDEO]

Do tej pory Al-Nassr dobrze radziło sobie w rozgrywkach saudyjskiej ligi. Wygrało cztery z ostatnich pięciu meczów i jest wiceliderem tabeli. Szansę na kolejne zwycięstwo miało we wtorek o godzinie 19:00. Tego dnia ekipa Cristiano Ronaldo zmierzyła się na wyjeździe z Al-Ittihad z Karimem Benzemą w składzie.

Al-Nassr ogrywa Al-Ittihad. Kolejne gole Cristiano Ronaldo

W lepszym stylu to spotkanie rozpoczęli gospodarze, którzy objęli prowadzenie już w 14. minucie. Na listę strzelców wpisał się Abderrazak Hamdallah po asyście Karima Benzemy. Niedługo później Francuz znów dał o sobie znać, ale tym razem we własnym polu karnym, gdzie sfaulował rywala. Sędzia się nie wahał i szybko wskazał na jedenasty metr. Do wykonania rzutu karnego podszedł Cristiano Ronaldo i pewnie pokonał bramkarza. Goście nie zamierzali się na tym zatrzymywać i starali się zdobyć kolejne bramki. Bliski tego był Portugalczyk, ale piłka po jego strzale odbiła się od poprzeczki. Przewaga Al-Nassr w końcu przyniosła skutki i drużyna objęła prowadzenie w 38. minucie. Piłkę do siatki wpakował Anderson Talisca.

Na początku drugiej połowy do głosu ponownie doszli gospodarze. W 52. minucie drugiego gola w tym meczu strzelił Hamdallah i tym samym wyrównał stan rywalizacji. W dalszej części starcia Al-Ittihad miało niewielką przewagę, ale nie potrafiło jej wykorzystać. W 67. minucie sytuacja gospodarzy bardzo się skomplikowała. Fabinho sfaulował w polu karnym rywala i sędzia podyktował kolejny rzut karny. Brazylijczyk ponadto został ukarany drugą żółtą kartką i jego drużyna musiała grać w osłabieniu. Do wykonania "jedenastki" ponownie podszedł Cristiano Ronaldo. Napastnik nie pomylił się i zdobył drugą bramkę w tym meczu. Łącznie w tym sezonie ma już 23 gole.

Al-Nassr wykorzystało grę w przewadze i niedługo później strzeliło następnego gola. Tym razem bramkarza rywali pokonał Sadio Mane po podaniu od Andersona Taliski. Al-Ittihad było kompletnie bezradne i straciło kolejną bramkę. Znów na listę strzelców wpisał się Sadio Mane. Ostatecznie wynik już się nie zmienił i Al-Nassr pokonało Al-Ittihad 5:2.

Al-Ittihad 2:5 Al-Nassr

Strzelcy: Abderrazak Hamdallah (14', 52'); Cristiano Ronaldo (19', 68'), Sadio Mane (76', 82'), Anderson Talisca (38')

Dzięki temu zwycięstwu ekipa Cristiano Ronaldo utrzymała się na drugim miejscu i ma na koncie 43 punkty, o siedem mniej niż liderujący Al-Hilal. Al-Ittihad z kolei plasuje się na szóstej pozycji z dorobkiem 28 punktów.