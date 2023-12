Polski klub z IV ligi zaskakuje. Ewenement

Do klubu z Kraśnika dołączył środkowy obrońca Igor Ryan. Kontrakt podpisano także z Leonardo "Leo" Fengą. Wcześniej Stal pozyskała doświadczonego Guilherme Batatę. Jego pracodawcą był wcześniej Al-Rams SC.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa zdradza nam plany transferowe. "Napastnik potrzebny od zaraz"

Igor Ryan jest środkowym obrońcą, który wychował się w Juventusie SP. Leo Fenga to środkowy napastnik. Nie tak dawno występował w barwach boliwijskiego Club Blooming. We wszystkich rozgrywkach rozegrał 17 meczów i zdobył 2 gole. Co ciekawe zawodnik wywodzi się ze słynnej akademii Gremio.

Skąd w czwartoligowcu trzech Brazylijczyków?

- Tercet Brazylijczyków trafił do Kraśnika dzięki współpracy z Agencją Piłkarską Premium Wrzos, z którą Stal wcześniej podpisała umowę - informuje "Dziennik Wschodni".

Czy to będzie nowa Pogoń Szczecin?

Brazylijczycy, polska liga - to skojarzenia, które automatycznie przywodzą na myśl Pogoń Szczecin początku XXI wieku. - Pogoń będzie brazylijska albo żadna – ten cytat, wypowiedziany przez Antoniego Ptaka, opisywał rzeczywistość portowego klubu. Właściciel był na tyle zakochany w Kraju Kawy, że hurtowo zaczął sprowadzać... Brazylijczyków.

Doprowadziło to do jednej z najbardziej kuriozalnych sytuacji w historii polskiego futbolu. W sezonie 2005/2006 Pogoń na mecz z GKS-em Bełchatów wyszła mając w pierwszym składzie...dziesięciu Brazylijczyków. Jedynym piłkarzem z innym paszportem niż brazylijski był słowacki bramkarz Boris Pesković. Szczecinianie przegrali tamto spotkanie, a sezon zakończyli na 11. miejscu.

Po siedemnastu kolejkach Stal Kraśnik zajmuje 1. miejsce w ligowej tabeli. Zdobyła 40 punktów, tyle samo co wicelider