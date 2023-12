Skandaliczne sceny po meczu. Nagle zrobiło się bardzo gorąco [WIDEO]

Przed dwoma tygodniami doszło do ogromnego skandalu w lidze tureckiej, gdy prezydent klubu Ankaragucu zaatakował sędziego Halila Umuta Melera. "Faruk Koca i wyprowadził potężny prawy sierpowy w twarz sędziego Melera. Gdy ten momentalnie padł na murawę, dopadł do niego ochroniarz Kocy i kilkakrotnie go kopnął. Być może doszłoby do więcej, gdyby do prezydenta i ochroniarza nie dopadli zawodnicy i członkowie obu zespołów, a także pozostali sędziowie, oddzielając ich od poszkodowanego sędziego" - opisywał sytuację Jakub Seweryn ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa wie, dlaczego odpadli z pucharów

W Kuwejcie sędzia prawie pobił się z zawodnikami

Do kolejnego zamieszania z udziałem sędziego doszło w poniedziałkowym meczu Al Nasr - Al Salmiya w lidze kuwejckiej. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1, a gospodarze kończyli mecz w osłabieniu po czerwonej kartce, którą jeden z ich zawodników zobaczył w doliczonym czasie gry.

Po zakończeniu spotkania piłkarze Al Naser udali się do arbitra w celu usłyszeniu wyjaśnień, dlaczego w czasie meczu podejmował takie decyzje, a nie inne. Nie spodziewali się raczej, że sędzia mocno zirytuje się całą sytuacją i z wściekłością chciał na nich ruszyć, ale na szczęście dla siebie oraz zawodników został powstrzymany przez asystentów.

Na poniższym nagraniu można zobaczyć, że w pewnym momencie został nawet uderzony w głowę, co sprawiło, że był już maksymalnie rozjuszony i musiało go trzymać kilka osób. Gdyby nie interwencja pozostałych osób, to pewnie w stadionowych korytarzach mogłoby dojść do rozlewu krwi.

"Sędzia wróg" pokazał problemy polskich arbitrów

Niezależnie od kontynentu czy kraju, to przemoc wobec arbitrów nie jest niczym niespotykanym. Nie inaczej jest, niestety, w Polsce. - Jeden z kibiców krzyknął: "Ru***m twoją starą i dziewczynę". Mając świadomość, że dziewczyna jest tuż za mną, najchętniej rzuciłbym chorągiewkę i poszedł do szatni. Psychicznie już mnie na tym meczu nie było - przyznaje Szymon Pawłowski, sędzia, który jedno ze spotkań kończył ze złamanym nosem i oplutą twarzą. Przemoc wobec sędziów w niższych ligach pokazuje produkcja Sport.pl "Sędzia wróg".