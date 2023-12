Obecny sezon to najsłabszy w wykonaniu Roberta Lewandowskiego od bardzo dawna. Kryzys formy, który dopadł go wiosną, wciąż się utrzymuje. Zauważają to eksperci i dziennikarze na całym świecie, jak chociażby w ESPN, które uznało Polaka za jedno z największych rozczarowań w Barcelonie. Słabsza dyspozycja odbiła się też na rankingu, który sugeruje, że Polak nie ma dziś żadnych szans nawet na nomację do Złotej Piłki w 2024 r.

