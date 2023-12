Były dyrektor zagranicznego klubu mówi o Papszunie. "Byłby jednym z pierwszych"

Marek Papszun pracował w latach 2016-2023 w Rakowie Częstochowie. W tym czasie trener wygrał mistrzostwo Polski, a także po dwa krajowe Puchary i Superpuchary. Ostatecznie Papszun nie przedłużył umowy z Rakowem, a jego miejsce zajął Dawid Szwarga. Od tego czasu Papszun był łączony z kilkoma klubami, a także z reprezentacją Polski. Ostatecznie już od kilku miesięcy pozostaje bez pracy. O jego pracy postanowił się wypowiedzieć jeden z czeskich działaczy.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy trener Lecha. Sensacyjna decyzja

Były dyrektor czeskiego klubu mówi o Papszunie. "Byłby jednym z pierwszych"

Czeski "iSport" przypomina wywiad "Przeglądu Sportowego Onet" z Janem Nezmarem, byłym dyrektorem sportowym Slavii Praga. Działacz wypowiedział się na temat Papszuna w samych superlatywach. - Miałem okazję zobaczyć szczegółowo, jak pracuje Papszun i jego sztab. To wywarło olbrzymie wrażenie. Mogłem porównać to z tym, co przez długie lata widziałem u Jindricha Trpisovskiego (trenera Slavii). Obaj mają wiele cech wspólnych, koncentrują się na detalach, podobnie rozumują futbol. U Papszuna podobały mi się też jego zdolności menedżerskie, jak zarządza swoim sztabem - powiedział.

Nezmar pracował od stycznia do czerwca 2021 roku jako doradca w Podbeskidziu Bielsko-Biała, a potem przez sezon współpracował z Rakowem Częstochowa. Czech pokusił się o ważną deklarację w kontekście Papszuna. - Od momentu pracy w Rakowie kilka osób, nie tylko z Czech, ale i innych krajów europejskich, pytało mnie o Papszuna i mówiłem o nim tylko pozytywnie. Gdybym teraz pracował jako dyrektor sportowy w którymś klubie, Papszun byłby jednym z pierwszych trenerów, których chciałbym zatrudnić - dodaje były dyrektor Slavii.

Poza reprezentacją Polski Papszun był przymierzany do objęcia greckiego OFI Kreta, Lecha Poznań, Dynama Kijów czy Szachtara Donieck. - Teraz skupiam się głównie na sobie i sprawach pro bono. Mowa tu o telewizji i tych kwestiach, których nie widać, jak interakcje ludzkie, co zajmuje dużo czasu. Szykuję się do nowego wyzwania. Jeżdżę po świecie. Oglądam, patrzę i wykorzystuję ten czas edukacyjnie - przekazał Papszun w podcaście "Jak uczyć futbolu".

Poza Rakowem Papszun prowadził w swojej trenerskiej karierze Świt Nowy Dwór Mazowiecki, GKP Targówek, KS Łomianki i Legionovię.