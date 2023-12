Co za hit! Inter Miami planuje transferową bombę

Jak donosi argentyński dziennik "Ole", na celowniku Interu Miami znaleźli się Sergi Roberto i Luka Modrić. To mogłyby być jedne z najgłośniejszych transferów lata 2024 na świecie.

Inter Miami chce dwóch wielkich transferów

W zeszłym sezonie Inter Miami zanotował naprawdę dobrą drugą część sezonu. Wszystko zmieniło przyjście Leo Messiego. Za nim przyszli do klubu trener Gerardo Martino (zakontraktowany wcześniej, ale pewny transfer Messiego był magnesem) i dwa byli piłkarze FC Barcelony - Sergio Busquets i Jordi Alba (wolne transfery). Od lipca Inter wygrał Leagues Cup (wspólny turniej MLS i meksykańskiej Ligi MX), doszedł do finału US Open Cup i był niemalże do samego końca w walce o ligowe play-offy. Zespół z Florydy był do czerwca najgorszą drużyną MLS.

Davidowi Beckhamowi, właścicielowi Interu, marzy się mistrzostwo MLS. Z Messim i innymi gwiazdami to jest realne w 2024 r. W osiągnięciu celu mieliby pomóc kolejny wielcy piłkarze.

Sergi Roberto i Luka Modrić mogliby przyjść za darmo latem 2024 r. Ich kontrakty z Barceloną i Realem Madryt wygasają wraz z końcem tego sezonu. Na ten moment nie ma pewności, że Hiszpan i Chorwat przedłużą umowy i Inter chce wykorzystać okazję, choć wcale nie musi być tak łatwo o podpis.

W listopadzie hiszpańskie media informowały, że Modrić jest już zdecydowany na odejście z Realu, a najbardziej prawdopodobnym kierunkiem będzie Arabia Saudyjska. Sam Chorwat miał wyrazić wolę wysłuchania ofert od Saudyjczyków. W tym sezonie zagrał w 20 meczach dla Realu we wszystkich rozgrywkach, strzelił jednego gola zanotował trzy asysty.

Z kolei Sergi Roberto już po zeszłym sezonie miał być na wylocie z Barcelony, ale strony dogadały się, że nie przedłużą umowy wygasającej 30 czerwca 2024 r. Mimo bycia kapitanem nie jest postacią pierwszego składu, choć ostatni mecz ligowy to był jego popis - wbił dwa gole Almerii (3:2). Według katalońskiego "Sportu" ten występ miał całkowicie zmienić jego podejście. Zdaniem gazety Roberto dziś chce zostać w Barcelonie i przedłużyć umowę, nawet na gorszych warunkach finansowych. Skomplikowana sytuacja "Blaugrany" wymuszała obcięcie zarobków, a Roberto jest jednym z najmniej zarabiających piłkarzy w klubie.

Nowy sezon Major League Soccer wystartuje 21 lutego.