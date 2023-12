Neymar zszokował po tragicznej śmierci 22-latki. "Gratuluję"

Na co dzień Neymar sam znajduje się pod lupą największych brazylijskich mediów. Interesuje je nie tylko to, co się dzieje w jego karierze piłkarskiej, ale również jego życie prywatne. Niedawno zdecydował się pozwać transpłciową influencerkę, którą oskarża o zniesławienie. Wszystko przez to, że miała rozpowiadać fałszywe informacje.

22-letnia studentka nie żyje. Neymar zwrócił się do mediów. "Gratuluję"

Neymar sam wielokrotnie przekonywał się o sile plotkarskich mediów. Niedawno te na cel wzięły 22-letnią brazylijską studentkę, która według ich informacji miała romans ze znaną osobistością medialną - Whinderssonem Nunesem. To brazylijski komik, aktor, bokser i muzyk, który zyskał sławę dzięki swojemu kanałowi na YouTube. Oboje zaprzeczyli tym informacjom, ale to nie zatrzymało fali hejtu, która wylała się na kobietę w mediach społecznościowych. Kilka dni temu pojawiła się informacja o jej śmierci. Policja zakwalifikowała ją jako "prawdopodobne samobójstwo".

Neymar nie wytrzymał i zwrócił się w swoim Instastory do osób piszących nienawistne wpisy oraz mediów, które rozpowszechniały informacje o niepotwierdzonym romansie.

- Część portali plotkarskich, stacji telewizyjnych i innych mediów musi ostrożnie wybierać, co publikują lub mówią. Do hejterów... wy, którzy propagujecie nienawiść, którzy wiecie wszystko, którzy macie monopol na prawdę, święci, którzy nigdy nie zrobili nic złego, gratulacje dla was. Macie kolejną ofiarę na swoim koncie - stwierdził w mocnych słowach.

- Nie ma czegoś takiego jak szacunek do drugiego człowieka w internecie! Prawdziwa nienawiść to ci wszyscy, którzy kryją się za avatarem, żeby rozpowiadać kłamstwa o innych. Chęć bycia najszybszym newsmanem może skończyć czyjeś życie. NIE KAŻDY MA MOCNY UMYSŁ - dodał.

Jessica Vitoria cierpiała na depresję i w przeszłości już kilka razy miała próbować odebrać sobie życie. Dopiero po jej śmierci instagramowe profile plotkarskie "Garoto do Blog" i "Choquei", które najwięcej pisały o domniemanym romansie, i które pozostały głuche na wcześniejsze wezwania do usunięcia tych informacji, skasowały wszystkie materiały na ten temat.