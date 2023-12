Cristiano Ronaldo pokazał, co myśli o Superlidze. Wszystko jasne

Niespełna trzy lata temu 12 największych klubów świata ogłosiło pomysł utworzenia Superligi, czyli nowych, niezwykle prestiżowych rozgrywek. Ten ruch na poważnie zdenerwował władze UEFA głównie z uwagi na fakt, że nowy turniej ma być konkurencją dla Ligi Mistrzów. W związku z tym Aleksander Ceferin i spółka zapowiedzieli sankcje dla drużyn, a także piłkarzy, którzy podejmą decyzję o udziale w wydarzeniu. Tyle tylko, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem, a w czwartek 21 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał niekorzystny dla międzynarodowej organizacji wyrok. Ta nie może mieć monopolu na rozgrywki piłkarskie i musi zezwolić na powstanie Superligi.

Zobacz wideo Prezes Rakowa zdradza nam plany transferowe. "Napastnik potrzebny od zaraz"

Wymowny gest Cristiano Ronaldo. Oto co sądzi o Superlidze

Decyzja sądu wywołała spore poruszenie w mediach społecznościowych. Poszczególne kluby wyrażały chęć przystąpienia do projektu lub też kategorycznie odrzucały tę możliwość. Niespodziewanie stosunek do Superligi przedstawił też... Cristiano Ronaldo. Zrobił to jednak w dość nietypowy sposób.

Polubił post jednego z trzecioligowych czarnogórskich klubów na Instagramie. W nim drużyna sprzeciwiła się udziałowi w inicjatywie Realu Madryt, FC Barcelony czy Juventusu. Mowa o FC Fans United, a więc zespole, który powstał zaledwie kilka miesięcy temu.

"Choć gramy w trzeciej lidze małego kraju, to mamy wielkie marzenie - usłyszeć hymn Ligi Mistrzów na naszym stadionie. I mimo że w tej chwili nie mamy nawet własnego obiektu, to wierzymy, że uda nam się spełnić marzenie. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy europejski futbol się nie zmieni. (...) Każdy mecz i gol przybliża nas do realizacji naszego marzenia, a teraz Superliga stała się dla tego marzenia zagrożeniem. Tu nie chodzi tylko o wielkie kluby. Tu chodzi o małe drużyny, które marzą, by zagrać w wielkim turnieju. (...) Ci, którzy stoją za projektem Superligi może myślą, że trzymają władze w rękach, ale są zbyt mali duchem, by zgasić pasję i nadzieje niezliczonych miłośników piłki. (...) Proszę, nie odbierajcie nam marzeń, nie twórzcie Superligi" - przekazano w krótkim nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Fans United.

Polskie kluby solidarne z Ronaldo ws. Superligi

I z pewnością mało kto usłyszałby o tym czarnogórskim klubie, gdyby nie reakcja Ronaldo. W ten sposób Portugalczyk dał jasno do zrozumienia, co uważa na temat Superligi - jest przeciwny inicjatywie byłego pracodawcy. Podobne zdanie w sprawie organizacji nowych rozgrywek wyrazili też Legia Warszawa czy Lech Poznań. Za stworzeniem Superligi opowiedzieli się za to PSV Eindhoven, Feyenoord Rotterdam, SL Benfica, FC Porto, Crvena Zvezda Belgrad czy Anderlecht Bruksela.

Od stycznia 2023 roku Ronaldo pozostaje poza europejskim futbolem. Trafił do saudyjskiego Al-Nassr, gdzie radzi sobie bardzo przyzwoicie. W 23 meczach zdobył aż 21 goli i 11 asyst.