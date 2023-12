Był najgroźniejszym rywalem Lewandowskiego. Teraz mają go dość

Minionego lata Karim Benzema po 14 latach opuścił Real Madryt i zdecydował się na przenosiny do saudyjskiego Al-Ittihad. Francuski napastnik tym samym potoczył śladem m.in. Cristiano Ronaldo, który jako pierwsza z największych gwiazd futbolu zdecydował się na przenosiny do Arabii Saudyjskiej.

Zobacz wideo Prezes Rakowa zdradza nam plany transferowe. "Napastnik potrzebny od zaraz"

Benzema w klubie mistrzów Arabii Saudyjskiej od początku miał nie po drodze z trenerem Nuno Espirito Santo. Pojawiły się doniesienia, że napastnik już latem, kilka miesięcy po przenosinach do Al-Ittihad, miał rozważać odejście z klubu. Ostatecznie pozostał w nim, a portugalski szkoleniowiec został zwolniony na początku listopada.

W ostatnich dniach Al-Ittihad grało w Klubowych Mistrzostwach Świata, ale odpadło z tych rozgrywek już na etapie ćwierćfinału. W ćwierćfinale zespół Karima Benzemy przegrał z Al Ahly 1:3. Chociaż francuski napastnik pod koniec meczu strzelił bramkę honorową dla swojej drużyny, to w pierwszej połowie zmarnował rzut karny przy wyniku 0:1.

Karim Benzema w ogniu krytyki. "Czuje się niekomfortowo w zespole"

Przygoda francuskiego napastnika w Arabii Saudyjskiej nie przebiega tak, jak to pewnie sam zainteresowany sobie wyobrażał. Dodatkowo jego postawa jest krytykowany przez tamtejszych dziennikarzy. - Przepaść między nim a kibicami jest większa każdego dnia. Nie pokazuje, że mu zależy i nie udało mu się zrobić różnicy w żadnym spotkaniu. Sprawia wrażenie, jakby mówił: "ja się tylko bawię" - ocenił Walid Al-Farraj.

- Gdy Ronaldo przybył w styczniu, to pokazywał, że chce grać, a po Benzemie tego nie widać. Niczego nie zaproponował. Wygląda na to, że zespół go nie lubi. Czuje się w nim niekomfortowo. Nie wiem, czemu tak jest - dodawał saudyjski dziennikarz.

W tym sezonie Karim Benzema wystąpił w 19 z 27 spotkań Al-Ittihad, w których strzelił 12 bramek i zanotował cztery asysty. Jego zespół zajmuje szóste miejsce w tabeli ligi saudyjskiej i traci aż 22 punkty do pierwszego Al-Hilal. We wtorek Al-Ittihad zmierzy się z drugim w tabeli Al-Nassr, w którym na co dzień występuje Cristiano Ronaldo.