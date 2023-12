Saudyjczycy chcą skusić kolejne gwiazdy. Mają chytry plan

Zimą zeszłego roku Manchester United na Al-Nassr zamienił Cristiano Ronaldo. Portugalczyk zapoczątkował trend dla wielkich gwiazd futbolu, który polegał na przenosinach z topowej ligi do Arabii Saudyjskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa zdradza nam plany transferowe. "Napastnik potrzebny od zaraz"

Latem śladami Ronaldo poszło wielu piłkarzy. Karim Benzema, Neymar, N'Golo Kante, Ruben Neves, Sergej Milinković-Savić, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Marcelo Brozović, Roberto Firmino, Riyad Mahrez - to tylko część zawodników, którzy wyjechali do Arabii Saudyjskiej w ostatnich miesiącach.

Pokusie oparł się tylko Lionel Messi, który postanowił kontynuować karierę w USA. Mistrz świata zdecydował się na ofertę Interu Miami, mimo że Saudyjczycy oferowali mu dużo wyższy kontrakt. Messi nie chciał jednak żyć w Arabii Saudyjskiej, decydując się na Miami, gdzie żyje mnóstwo Latynosów.

Wszystko wskazuje na to, że Messi będzie jednak wyjątkiem. Chociaż każda drużyna w lidze saudyjskiej wykorzystała limit ośmiu zagranicznych zawodników w kadrze, to media spekulują o kolejnych nazwiskach, które mogą wyjechać do niej w najbliższych miesiącach.

Saudyjczycy szykują kolejne transfery

Co z tym fantem zrobić? Jak poinformował brytyjski dziennik "The Telegraph", Saudyjczycy najprawdopodobniej zwiększą limit zagranicznych zawodników. Od nowego sezonu kluby będą mogły sobie pozwolić na 10 takich piłkarzy w kadrze.

Wszystko to ma zwiększyć poziom i atrakcyjność ligi saudyjskiej oraz przyciągnąć kolejnych kibiców. Saudyjczycy robią to wszystko w ramach projektu Saudi Vision 2030 ogłoszonym przez księcia Mohammeda bin Salmana.

Ten ma na celu nie tylko poprawę gospodarki kraju, ale też jego postrzegania na świecie. Arabia Saudyjska chce w ten sposób dołączyć do światowych mocarstw. Sport to jedna z dróg do osiągnięcia postawionego celu.