Latem tego roku Adam Buksa przeniósł się z RC Lens do Antalyasporu na zasadzie wypożyczenia. Polak świetnie rozpoczął przygodę w Turcji i jest podstawowym zawodnikiem. Do tej pory rozegrał 12 meczów, w których strzelił osiem goli i zaliczył dwie asysty. Działacze są zadowoleni z jego gry i zdaniem mediów, mogą wykupić go po sezonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa wie, dlaczego odpadli z pucharów

Nieudany występ Adama Buksy. Zmarnował rzut karny

W niedzielę Buksa ponownie wyszedł w pierwszym składzie Antalyasporu w wyjazdowym spotkaniu 18. kolejki Superligi przeciwko Adanie Demirspor. Drużyna Polaka fatalnie rozpoczęła ten mecz i straciła gola już w pierwszej minucie. Tuż przed przerwą rywale zdobyli kolejną bramkę i Antalyaspor zszedł do szatni, przegrywając 0:2.

W drugiej połowie goście mieli wyraźną przewagę i starali się doprowadzić do wyrównania. Kontaktowego gola strzelili w 85. minucie. Na listę strzelców wpisał się Erdogan Yesilyurt. W końcówce meczu stanęli przed wielką szansę do wyrównania. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego sędzia dopatrzył się faulu w polu karnym i wskazał na jedenasty metr. Do wykonania rzutu karnego podszedł Adam Buksa. Polak oddał jednak fatalny strzał i piłka poszybowała nad poprzeczką. To była 90. minuta meczu. Tym samym nie zapewnił drużynie jednego punktu, ponieważ ostatecznie wynik się już nie zmienił i Adana wygrała 2:1.

Adana Demirspor 2:1 Antalyaspor

Strzelcy: Babajide Akintola (1'), Emre Akbaba (45'); Erdogan Yesilyurt (85'), Adam Buksa (nietrafiony karny 90')

Obecnie Antalyspor zajmuje ósme miejsce w tabeli tureckiej Superligi z dorobkiem 24 punktów. W następnej kolejce zagra z Alanyasporem. Spotkanie odbędzie się 7 stycznia o godzinie 19:00. Adana natomiast plasuje się na piątej pozycji i ma 27 punktów na koncie.