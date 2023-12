Sensacja z Hiszpanii! Wskazali Polaka, który może zagrać z Lewandowskim

FC Barcelona ma poważny problem z pomocnikami w tym sezonie. Nie tak dawno po kontuzji wrócił Frenkie de Jong, a chwilę potem z boiskiem pożegnał się Gavi. Do listy zawodników w połowie grudnia dołączył też Pedri, choć w jego przypadku leczenie urazu powinno potrwać do dwóch tygodni. W dużo gorszej sytuacji jest właśnie Gavi, który przeszedł operację w listopadzie i będzie pauzował od 8 do 9 miesięcy.

Zieliński i Lewandowski razem?! Barcelona ma plan na lukę po Gavim

Kontuzje zawodników środka pola to bolączka Xaviego w tym sezonie. Nie może w pełni wykorzystywać potencjału swojego zespołu ani w La Liga, ani w Lidze Mistrzów. Nawet Joan Laporta wspominał ostatnio, że w najbliższych tygodniach klub zrobi wszystko, by wygenerować pieniądze, za które będzie można bez komplikacji z zasadą finansowego fair play sprowadzić kogoś, kto uzupełni lukę po kontuzjowanych zawodnikach.

- Jeśli uda nam się grać fair play, to pomysł jest taki, aby mieć pomocnika, który w jakiś sposób zrekompensuje nieobecność Gaviego. Byłoby to wypożyczenie do końca sezonu, tak jak zrobiliśmy to wiele lat temu na przykład z Edgarem Davidsem. Mamy margines, myślę, że możemy wygenerować fair play do końca roku, ze względu na szereg operacji, które mamy w toku i jeśli się potwierdzą, będziemy mieli opcje - powiedział prezydent FC Barcelony w rozmowie z agencją EFE.

I niewykluczone, że w związku z tym szykuje się nam gigantyczna sensacja! "Mundo Deportivo" sprawdziło opcje Barcelony w kontekście zawodników z wygasającymi kontraktami. Wśród kandydatów, którzy mogą trafić do Barcelony, dziennikarze wymieniają Piotra Zielińskiego. Kilka dni temu włoskie media pisały, że 29-latek odrzucił ofertę przedłużenia umowy z SSC Napoli i to mimo tego, że zaoferowano mu podwyżkę.

W kontekście możliwego transferu do Barcelony hiszpańska prasa pisze o Zielińskim tak: "Polska niezawodność od rywala z Ligi Mistrzów. Polski pomocnik to zawodnik niezwykle kompletny, który rozwinął karierę w wymagającym włoskim futbolu, ewoluując z Udinese, Empoli, a teraz w swoim ósmym sezonie w Napoli, które zmierzy się z Barçą w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Nie jest "10" w niczym, ale "8" we wszystkim. I ma na swoim koncie 48 bramek w Napoli od 2016 roku".

Wielu polskich kibiców zapewne ucieszyłoby się, widząc Zielińskiego i Lewandowskiego w jednym zespole. Być może wpłynęłoby to też na grę reprezentacji Polski. Obaj piłkarze są jej filarem, a wspólne minuty na boisku pomogłyby się im zgrać, co przełożyłoby się na lepsze wyniki. Tych nasza kadra potrzebuje szczególnie wiosną 2024 roku, gdy zmierzy się w barażach o Euro 2024: najpierw w półfinale z Estonią, a następnie w finale ze zwycięzcą starcia Walia - Finlandia.

Piotr Zieliński ma ważny kontrakt z Napoli do końca czerwca 2024 roku. Jeśli do końca tego roku nie przedłuży umowy, będzie mógł zacząć negocjacje z nowym pracodawcą ws. wolnego transferu latem. Pomocnik Napoli nie jest jedynym piłkarzem z Polski, którego media ostatnio widziały w Barcelonie. Kilka dni temu wspomniano też o możliwości zatrudnienia Grzegorza Krychowiaka.