Cristiano Ronaldo przekroczył magiczną granicę. Wyprzedził wielką gwiazdę [WIDEO]

W piątek rozegrany został mecz 18. kolejki saudyjskiej ekstraklasy, w którym Al-Nassr podejmował u siebie Al-Ettifaq. Goście są ligowym średniakiem, zajmują ósmą lokatę na 18 drużyn. Natomiast ekipa Cristiano Ronaldo to wicelider, lecz ich strata do prowadzącego Al-Hilal wynosi aż dziesięć punktów przy jednym spotkaniu rozegranym mniej.

Kolejny gol w tym Ronaldo. Jest już samodzielnym liderem

Al-Nassr spełniło obowiązek zdobycia trzech punktów przed własną publicznością. Na prowadzenie w 43. minucie wyprowadził ich Alex Telles, a druga połowa należała już do 38-letniego Portugalczyka. Najpierw zaliczył asystę przy bramce Marcelo Brozovicia, a na nieco ponad kwadrans przed końcem spotkania sam trafił do siatki z rzutu karnego. Dla Cristiano Ronaldo był to 51 gol w tym roku, dzięki czemu stał się samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców ostatnich dwunastu miesięcy.

Drugi pod tym względem Erling Haaland zdobył o jedną bramkę mniej. Norweg ostatnio jest jednak kontuzjowany.

W tym sezonie Saudi Pro League Portugalczyk ma już na swoim koncie 17 goli oraz 9 asyst. Jest liderem klasyfikacji strzelców, ale za jego plecami czai się Alexandar Mitrović z Al-Hilal. Serb 16-krotnie znajdował drogę do siatki. CR7 kapitalnie wkomponował się do Al-Nassr, gdzie trafił w styczniu. Przez ostatnie dwanaście miesięcy zagrał w barwach klubu z Rijadu 41 meczów, strzelając 34 gole.

Al-Nassr wciąż liczy na zniwelowanie różnicy punktowej do liderującego Al-Hilal. We wtorek podopieczni Luisa Castro zmierzą się w zaległym meczu z Al-Ittihad, w którym występuje Karim Benzema czy N'Golo Kante. Do końca roku zagrają jeszcze jedno spotkanie z Al-Taawon, a potem nastąpi przerwa aż do lutego. W tym czasie Al-Nassr zagra na pewno mecz towarzyski z Interem Miami, czyli klubem Leo Messiego.