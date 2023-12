To koniec Szymona Marciniaka w ekstraklasie. Ekspert nie ma wątpliwości

Szymon Marciniak obecnie uważany jest za jednego z najlepszych sędziów świata. Niemal równo rok temu poprowadził finał mistrzostw świata w Katarze i zebrał bardzo dobre recenzje. Później był rozjemcą w finale Ligi Mistrzów, a w piątek wieczorem poprowadzi finał Klubowych Mistrzostw Świata.

Szymon Marciniak przejdzie do Premier League? Nowe wieści dot. przyszłości arbitra

Od dłuższego czasu bardzo wiele spekuluje się na temat przyszłości polskiego arbitra i ewentualnego transferu. Zainteresowanie 42-latkiem wykazywały między władze ligi chińskiej czy saudyjskiej. Teraz najnowsze wieści w sprawie Marciniaka przekazał były polski sędzia międzynarodowy Rafał Rostkowski. Zasugerował on, że arbitrem interesują się włodarze jednej z najlepszych lig świata!

- Arabia Saudyjska jest dosyć oczywistym kierunkiem. Wcześniej mówiło się o Chinach, o amerykańskiej lidze MLS. Mam sygnały z Anglii, że myślano, żeby go tam sprowadzić, Czy do tego dojdzie? Trudno powiedzieć, zobaczymy - przyznał w programie "Magazyn Sportowy Radia RDC".

Czy arbiter jest w stanie długo utrzymać wysoką formę? - Trudno powiedzieć, kiedy nastąpi szczyt w jego karierze. Czy Szymon Marciniak utrzyma ten poziom sędziowania? Trudno powiedzieć. On ma świadomość, że FIFA czy UEFA muszą dawać szansę innym sędziom. Staje teraz przed trudnym zadaniem. To jest kwestia psychologiczna. On motywację ma - dodał.

W piątkowym finale Klubowych Mistrzostw Świata Manchester City zmierzy się z brazylijskim Fluminense. Pierwszy gwizdek o godz. 19.