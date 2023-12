Barcelona szykuje duży transfer. Nawet 40 mln euro

W 2024 r. do Barcelony przyjdzie nastoletni Vitor Roque. Młody napastnik ma uczyć się od Roberta Lewandowskiego i jednocześnie być dla niego konkurencją w walce o skład. Nie można wykluczyć, że to będzie jedyny zimowy transfer z Brazylii.

Barcelona obserwuje Brazylijczyka

Jak podaje kataloński dziennik "Sport", Barcelona ma obserwować jednego brazylijskiego piłkarza w trakcie piątkowego finału Klubowych Mistrzostw Świata, w którym Manchester City zagra z Fluminense. Zainteresowanie "Blaugrany" budzi Andre, 22-letni pomocnik tegorocznego mistrza Ameryki Południowej.

André Trindade da Costa Neto to wychowanek Fluminense, W pierwszej drużynie występuje od 2021 r. Gra na pozycji defensywnego lub środkowego pomocnika. W tym sezonie zagrał w 61 meczach dla brazylijskiego klubu, strzelił jednego gola. Triumf w Copa Libertadores 2023 to jego pierwsze trofeum w zawodowej karierze.

Barcelona obserwuje Andre od co najmniej kilku miesięcy. Według "Sportu" zainteresowany ma być też Liverpool.

Jeśli mistrz Hiszpanii będzie chciał definitywnie wykupić pomocnika, to będzie musiał sięgnąć głębiej do kieszeni. Transfermarkt wycenia go na 25 mln euro, ale biorąc pod uwagę młody wiek Brazylijczyka i dość długi czas obowiązywania jego kontraktu (do końca grudnia 2026 r.), to Fluminense może zawyżyć tę kwotę w negocjacjach i żądać nawet 40 mln euro.

Deco ma osobiście obserwować ze stadionu poczynania Andre w finale KMŚ. Chce się przekonać, czy Brazylijczyk dobrze wypadnie na tle europejskiego giganta. Jeśli zrobi dobre wrażenie, Barcelona zapewne będzie chciała rozpocząć rozmowy z Fluminense. W grę wchodzi wypożyczenie na pół roku lub transfer definitywny, do którego mogłoby dojść ewentualnie latem. Wszystko przez ograniczone możliwości finansowe Barcelony.

Finał Klubowych Mistrzostw Świata w piątek o godzinie 19:00 czasu polskiego.