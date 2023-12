Kowalczyk odpalił na wizji. "Ja cię sprawdzę, jak za dwa latka posadzą cię do więzienia"

Niespełna trzy lata temu 12 największych klubów świata ogłosiło pomysł utworzenia Superligi, czyli nowych, niezwykle prestiżowych rozgrywek. Rozwścieczone tym władze UEFA zapowiedziały sankcję dla klubów oraz piłkarzy, którzy zdecydują się wziąć udział w tym wydarzeniu. Jak się okazało, wszystko odbyło się jednak zgodnie z prawem, a w czwartek 21 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał niekorzystny dla międzynarodowej organizacji wyrok.

Wojciech Kowalczyk krytykuje prezydenta UEFA. "Mistrzu ze Słowenii"

Niedługo trzeba było czekać na reakcję prezydenta UEFA Aleksandra Ceferina, który wymownie skomentował decyzję sądu. - Nie będziemy próbować ich powstrzymać. Mogą stworzyć, co tylko chcą. Mam nadzieję, że rozpoczną swoje najważniejsze rozgrywki tak szybko, jak to możliwe... z dwoma klubami - powiedział.

Jego cyniczne słowa nie uszły uwadze Wojciecha Kowalczyka, który nie pozostawił suchej nitki na słoweńskim działaczu. - Dzisiaj nawet Ceferin się poddał, bo parę lat temu, kiedy powstawał projekt Superligi, zaczął krzyczeć ze swojej Słowenii - nie wiem po co, co to za kraj, poza skoczniami nic więcej tam nie ma - będzie wyrzucał, a tak mu zamknęli teraz japę i mówi: tylko dwa zespoły będą w tym grały - przekazał na antenie Kanału Sportowego.

- Mistrzu ze Słowenii, sprawdzimy. Sprawdzę cię za jakieś dwa latka, jak cię posadzą do więzienia za korupcję, a Ty będziesz dalej mówił, że tylko dwa zespoły będą grały w tej najlepszej lidze na świecie (Superlidze - red.) - dodał.

Decyzja sądu spowodowała bardzo szybką reakcję również części klubów. "Mundo Deportivo" poinformował, że chęć dołączenia do Superligi wyraziły m.in. PSV Eindhoven, Feyenoord Rotterdam, SL Benfica, FC Porto, Crvena Zvezda Belgrad i Anderlecht Bruksela. Ponadto "AS" uważa również, że Olympique Marsylia i Olympique Lyon rozważają dołączenie do projektu. Pomysł wykluczają za to polskie zespoły: Legia Warszawa, Lech Poznań czy... Siarka Tarnobrzeg.