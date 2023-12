Porzucił piłkę i nie żałuje. W 40 dni zarobił 8 mln euro

Mario Mosboeck karierę piłkarską rozpoczynał w młodzieżowych drużynach SV Ratzersdorf. Później przeniósł się do St. Polten FC, a więc klubu grającego na poziomie drugiej ligi austriackiej. Do pierwszego zespołu przebił się dopiero po dziewięciu latach. W jego barwach rozegrał 20 meczów, zdobywając bramkę i asystę. Później jego kariera wyhamowała. Trafił do czwartoligowego 1. Fortuna Wiener Neustadter SC, a następnie do Unionu Hofstetten-Grunau. Z kolei w 2021 roku wrócił do korzeni, SV Ratzersdorf. Dwa lata później podjął radykalną decyzję, która jak się okazało, przyniosła mu wielkie korzyści, przede wszystkim finansowe.

Niezwykła historia Mario Mosboecka. Porzucił piłkę nożną na rzecz pokera i wyszedł na tym znakomicie

W lipcu 2023 roku Austriak zdecydował się na ostateczny krok - porzucił futbol i zakończył karierę w wieku zaledwie 27 lat. Miał już jednak plan na siebie. Postanowił zmienić branżę i zaczął zawodowo grać... w pokera. Jak się okazało, jest w tym całkiem dobry i może tam osiągnąć znacznie więcej niż w piłce nożnej.

Potwierdzają to jego sukcesy z listopada i grudnia. Najpierw wziął udział w międzynarodowym turnieju GG Poker THR w Monte Carlo. Tam zaprezentował się znakomicie i ostatecznie triumfował. Jak donosi portal klix.ba, za zwycięstwo zainkasował aż 4,2 mln euro. Na tym nie zamierzał poprzestawać.

Kilka tygodni później wystąpił w największej imprezie światowej klasy. Mowa o "One Million for One Drop" w Las Vegas. I choć nie udało mu się stanąć na pierwszym stopniu podium, to i tak odniósł wielki sukces. Zajął bowiem drugie miejsce i zarobił kolejne 4,2 mln euro.

Tym samym w ciągu zaledwie 40 dni na jego konto wpłynęło około 8,4 mln euro. O takich pieniądzach mógłby jedynie pomarzyć, grając dla austriackich drużyn z niższych lig.

Jak donosi portal worldpokertour.com, Mosboeck zaczął interesować się pokerem jeszcze za czasów gry w piłkę nożną. Pierwsze wyniki zaczął publikować już w 2015 roku. Zdecydowany krok naprzód poczynił w 2018 roku. Wówczas zajął 67. miejsce Main Eventu WSOP i uzyskał pierwszy sześciocyfrowy wynik w karierze.