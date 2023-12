Wielkie przełamanie byłej gwiazdy ekstraklasy. Długo na to czekał [WIDEO]

Na początku lipca 2018 roku Marco Paixao przeniósł się z Lechii Gdańsk do tureckiego Altay SK. Od tego czasu stał się jego absolutną gwiazdą, czterokrotnie zostając królem strzelców 1. Lig. Tuż przed rozpoczęciem obecnych rozgrywek mógł odejść z zespołu za darmo, ale zdecydował się w nim pozostać. Najprawdopodobniej może teraz tego żałować.

45 dni i koniec. Marco Paixao przełamał fatalną passę

Nie tak dawno informowaliśmy o tym, że wewnątrz zespołu doszło do buntu, ponieważ klub nie wypłacał piłkarzom wynagrodzenia. Paixao zdradził nawet, że przeszedł załamanie nerwowe. "Dotarłem do takiego momentu, kiedy wreszcie muszę to wyznać. Czuję się upokorzony i zawstydzony. Moje wewnętrzne siły stopniowo słabną. My, piłkarze, nie jesteśmy z żelaza" - napisał na Instagramie.

Koszmarna sytuacja drużyny odbija się również na wynikach. Od początku sezonu Altay wygrało tylko jedno spotkanie, a jeszcze w środę miało niechlubną passę aż ośmiu porażek z rzędu. Zmieniło się to właśnie w meczu 16. kolejki z Adanansporem, kiedy udało się zwyciężyć 1:0, a bramkę zdobył nie kto inny jak Paixao, który w 6. minucie pokonał bramkarza z rzutu karnego. Spotkanie było niezwykle wymagające, zwłaszcza że oba zespoły kończyły je w osłabieniu.

Było to wielkie przełamanie nie tylko dla całego zespołu, ale również Portugalczyka, który po raz ostatni trafił do siatki 29 października, czyli na trafienie czekał aż 45 dni. Oby był to bodziec do tego, aby powalczyć jeszcze o utrzymanie na zapleczu Super Lig. Nie można wykluczyć przecież, że po zakończeniu wygasającej z końcem czerwca umowy 39-latek postanowi zakończyć sportową karierę.

Po 16 ligowych kolejkach Altay SK zajmuje ostatnie (18.) miejsce w tabeli z dorobkiem zaledwie pięciu punktów. Będący poza strefą spadkową Sanliurfaspor (15.) ma za to na koncie 15 punktów. Liderem jest Eyupsor (39 pkt), który wyprzedza Kocaelispor (33 pkt) oraz zespół świetnie spisującego się w tym sezonie Mateusza Lisa Goeztepe (32 pkt). Następne spotkanie Altay rozegra w niedzielę 24 grudnia z Keciorengucu.

