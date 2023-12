Program "Milionerzy" nagrywany jest w wielu krajach, a opiera się na brytyjskiej formule programu "Who Wants to Be a Millionaire?". Uczestnik odpowiada na szereg pytań, na każde z nich ma do wyboru cztery odpowiedzi, a ostatnim z nich jest pytanie o milion - główną wygraną. Niedawno jeden z uczestników walczył o pieniądze w chorwackiej edycji programu, gdzie usłyszał piłkarskie pytanie. Miał z nim spore problemy.

Piłkarskie pytanie w "Milionerach". Potrzebował do tego koła ratunkowego

W chorwackiej edycji programu uczestnik dotarł już do 10. pytania, którego odpowiedzią było nazwisko legendy futbolu. "Który piłkarz grał w drużynie drugiej ligi w sezonie bezpośrednio po zdobyciu Pucharu Świata" - przeczytał prowadzący.

Na ekranie pojawiły się cztery odpowiedzi: Philipp Lahm, Gianluigi Buffon, Roberto Carlos i David Villa. Każdy z tych zawodników świętował wygranie mistrzostw świata, ale dla prawdziwego fana piłki nożnej odpowiedź wydawała się łatwa.

Uczestnik miał jednak spore problemy i postanowił skorzystać z koła ratunkowego. Wybrał 50:50, czyli wykluczenie dwóch błędnych odpowiedzi i pozostawienie błędnej i prawdziwej. Na ekranie został David Villa i Gianluigi Buffon. Odpowiadający po długim namyśle zdecydował się wybrać Hiszpana.

Niestety była to fałszywa odpowiedź, ponieważ Villa wygrał mistrzostwo świata w 2010 roku, a już rok później triumfował z Barceloną w Lidze Mistrzów. Z kolei Buffon po wygraniu mundialu w 2006 musiał walczyć z Juventusem w Serie B po degradacji w związku ze słynną aferą Calciopoli związaną z ustawianiem meczów i dopingiem.

Dla uczestnika oznaczało to oczywiście koniec zmagań w programie i marzeń o wygraniu miliona. Po odpowiedzi pozostało mu jedynie złapać się za głowę i żałować, że nie interesował się futbolem w tamtych latach.