Sceny w meczu Realu Madryt. Nieoczywisty bohater [WIDEO]

Dobrych okazji dla Realu Madryt było w tym meczu jak na lekarstwo. Najlepsze szanse mieli Rodrygo i Fede Valverde. Do tego przez prawie całą drugą połowę Real musiał grać w osłabieniu po tym, jak Nacho zarobił w głupi sposób czerwoną kartkę. Deportivo Alaves grało gęsto ustawione w obronie, umiejętnie podwajało i potrajało krycie.

Real nie grał powalająco i prawie zgubił punkty

Real zaczął obiecująco, od szybkiej akcji i strzału w drugiej minucie Valverde z ostrego kąta, który obronił bramkarz Deportivo. Ale później brakowało Realowi tego impetu, nie było widać też błysku Jude'a Bellinghama. Później tylko Valverde miał dobrą sytuację, uderzając mocno z dystansu, ale znów na posterunku był bramkarz Alaves.

Akcje "Królewskich" ograniczały się do dośrodkowań. Taki sposób grania wymusiła defensywa Alaves, która była zwarta i nie odpuszczała rywala ani na krok we własnym polu karnym. Trudno było o zagranie prostopadłej piłki czy oddanie lepszego strzału ze skraju "szesnastki". Po prostu brakowało na to miejsca. Do przerwy nie oglądaliśmy goli.

Druga połowa zaczęła się dla Realu najgorzej, jak tylko mogła, bo od szybkiej czerwonej kartki dla Nacho. Obrońca Realu gonił za rywalem i nadepnął na jego piętę, będąc spóźnionym ze swoją interwencją. Początkowo sędzia dał mu tylko żółtą kartkę, ale zmienił decyzję po interwencji VAR-u.

Deportvo dzielnie się broniło, naprawdę dobrze wyglądało w obronie, ryglowało każdą możliwą strefę. Real nie miał łatwego życia. Przez kolejne 40 minut tylko Rodrygo zdołał poważnie zagrozić gospodarzom, kiedy zbiegł z lewego skrzydła w pole karne i uderzył tuż obok okienka bramki Alaves.

"Królewscy" uratowali zwycięstwo w nieprawdopodobnych okolicznościach, po golu Lucasa Vazqueza w doliczonym czasie gry. Przez lata był człowiekiem od zadań specjalnych w Realu i z tej roli wywiązuje się do dziś. Został niepilnowany w polu karnym przy rzucie rożnym i precyzyjnie uderzył na bramkę Deportivo. Piłka wpadła po koźle do siatki.

Real znów to zrobił. Wygrał, grając w osłabieniu. Zwyciężył, strzelając decydującego gola w samej końcówce meczu. Tak było z Celtą Vigo w La Lidze czy Unionem Berlin w Lidze Mistrzów. Dzięki temu przejął pozycję lidera La Ligi od Girony. Ma 45 punktów, tyle co rewelacja z Katalonii, ale wyprzedza ją za sprawą lepszego bilansu bezpośrednich spotkań.

Carlo Ancelotti ma jednak powody do zmartwień, bo przez część stycznia będzie miał do dyspozycji tylko jednego środkowego obrońcę, Antonio Ruedigera. Kontuzjowani są Eder Militao i David Alaba, Nacho będzie z pewnością zawieszony na więcej niż jeden mecz. Transfer stopera w styczniu staje się zatem bardziej niż priorytetowy.