Odejście Michniewicza nie pomogło. Katastrofa Krychowiaka. 0:7 [WIDEO]

"Gospodarze zagrali zespołową akcję. Wymienili kilka podań i na szesnastym metrze piłkę przejął Grzegorz Krychowiak. Były reprezentant Polski nie zastanawiał się, tylko błyskawicznie mocno uderzył lewą nogą. Piłka wylądowała w okienku bramki gości." - pisał o ostatnim meczu Abha Club - Al Hazem dziennikarz Sport.pl Paweł Matys. Wówczas 100-krotny reprezentant Polski zapewnił swojej drużynie cenny remis 1:1, który zakończył serię jej porażek. Ta trwała aż pięć spotkań. Wydawało się, że była drużyna Czesława Michniewicza wróciła na dobre tory, jednak jej słabości w czwartkowy wieczór obnażyli piłkarze Al-Hilal.

Rywale byli bezlitośni. Były zespół Michniewicza przegrał aż 0:7

Obie ekipy pojawiły się na boisku o godz. 19:00 polskiego czasu. Grająca na wyjeździe Abha Club od początku spotkania była zagubiona. Nic dziwnego. W końcu drużyna Krychowiaka mierzyła się z o wiele lepszym rywalem, który do tej pory w saudyjskiej lidze nie ma sobie równych. Gospodarze od początku narzucili swój styl, długo utrzymując się przy piłce, co przekładało się na wiele dogodnych sytuacji do strzelenia gola.

Worek z bramkami rozwiązał się już w 18. minucie. Pierwszy do siatki trafił Sergej Milinković-Savić, czyli były gwiazdor włoskiego Lazio. W czwartkowym spotkaniu dla drużyny Al-Hilal strzelali głównie piłkarze, których niegdyś doceniano w Europie. Co ciekawe, Serb ostatecznie ustrzelił hat-tricka, będąc najlepszym zawodnikiem na boisku. Siedem minut później rzut karny na bramkę zamienił inny Serb i były napastnik zespołów z Premier League, Aleksandar Mitrović. Pierwsza połowa zakończyła się skromnym wynikiem 2:0.

Za to w drugiej części gry gospodarze nie mieli już żadnej litości dla zawodników Abha Club. Wspomniany Milinković-Savić dołożył dwie bramki, a oprócz niego gole strzelało dwóch Saudyjczyków - Salem Al Dawsari oraz Mohamed Kanno. Mimo to największą ozdobą spotkania było fenomenalne trafienie z rzutu wolnego, którego autorem był Ruben Neves. Były pomocnik angielskiego Wolverhampton, który stał się twarzą podboju europejskiego rynku transferowego przez saudyjskie kluby, przymierzył z kilkudziesięciu metrów wprost w okienko bramki.

Zespół Abhy Club na czele z Grzegorzem Krychowiakiem był bezradny. Goście krótkimi fragmentami zdołali jedynie przeszkadzać piłkarzom Al-Hilal, którzy całkowicie przejęli kontrolę nad meczem. Warto jedynie odnotować, że w 67. minucie Polak, jak niegdyś w reprezentacji Polski, dostał żółtą kartkę. Trudno wyróżnić jakiekolwiek inne wydarzenia czwartkowego spotkania, których autorami byli goście. Po takim występie 33-latkek z pewnością nieco oddalił się od transferu do Barcelony.

Al Hilal - Abha Club 7:0 , bramki: Sergej Milinković-Savić 18', 79', 90+5', Aleksandar Mitrović 25', Salem Al Dawsari 72', Mohamed Kanno 82', Ruben Neves 86'.

Obecnie były klub Michniewicza z 14. punktami na koncie zajmuje 16. miejsce w tabeli Saudi Professional League.