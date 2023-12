Wyszło na jaw, co powiedział Xavi. "Chcę, byście biegali jak świnie"

- Brakowało nam dzisiaj agresywności, intensywności. To powiedziałem zawodnikom w przerwie. Jeśli brakuje nam skuteczności, to musimy mieć duszę. Albo biegamy i pracujemy jak zwierzęta, albo nic się nie uda. W pierwszej połowie nie byliśmy Barceloną, jaką chcemy być - mówił Xavi po meczu. W przerwie z trudem utrzymywał nerwy na wodzy.

Xavi był zdenerwowany na piłkarzy

Pierwsza połowa meczu z Almerią nie była dobra w wykonaniu FC Barcelony. Nie potrafiła wykorzystać dobrych okazji strzeleckich, a przy zdobytej bramce dopisało szczęcie. Do tego straciła gola po prostej kontrze. Gra "Blaugrany" nie wyglądała tak, jak wszyscy tego oczekiwali i by sobie życzyli.

Dostrzegł to też sam Xavi, co było widać w jego zachowaniu w rozmowie z piłkarzami w szatni w przerwie meczu. Jak opisuje dziennikarz Javi MIguel. "Xavi Hernández rzadko był widziany tak zdenerwowany". Kipiał złością.

"Jego wejście do szatni już zwiastowało najgorsze. Przeklinając, kopiąc i uderzając we wszystko, co stanęło mu na drodze, podniósł tablicę, położył ją przed sobą i zaczął w nią uderzać, krzycząc: "Tak dalej być nie może, tak dalej być nie może." Nawet rozdarł koszulkę ze złości zarzucając drużynie brak duszy i zaangażowania" - opisał Miguel.

Barcelona jest w dołku formy, ma problem ze skutecznością i pewnym wygrywaniem spotkań. W ciągu ostatniego miesiąca wygrała tylko trzy z siedmiu meczów, dwa zremisowała i dwa przegrała. "Duma Katalonii" nie mogła sobie pozwolić na kolejną stratę punktów. Tym bardziej z outsiderem La Ligi, bo Almeria jako jedyna jeszcze nie wygrała ligowego meczu w tym sezonie.

W szatni oberwało się także Lewandowskiemu. Domagał się od niego więcej ruchu z piłką i bez piłki.

"Mówił krzycząc, używając najróżniejszych wulgaryzmów, dając jasno do zrozumienia, że zespół nie może sobie pozwolić na ani jedną minutę więcej relaksu w tym meczu. Powiedział: "Chcę byście zaczęli biegać jak świnie." Następnie skierował się do Roberta Lewandowskiego: "Zobaczymy, czy zaczniesz w końcu biegać, do cholery."" - opowiedział dziennikarz.

FC Barcelona zajmuje trzecie miejsce w tabeli La Ligi z dorobkiem 38 punktów.