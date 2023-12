Glik podjął ostateczną decyzję ws. gry dla reprezentacji. Wszystko jasne

Przez ostatnie lata Kamil Glik był integralną częścią reprezentacji Polski. Zadebiutował w niej w styczniu 2010 roku, kiedy selekcjonerem był Franciszek Smuda, a kolejni trenerzy nie potrafili sobie wyobrazić defensywy bez niego. Zmieniło się to dopiero na początku obecnego roku, kiedy zespół przejął Fernando Santos. 35-latek miał jednak wtedy spore problemy zdrowotne, a następnie po opuszczeniu Benevento nie mógł znaleźć nowego pracodawcy.

Udało się to pod koniec sierpnia, kiedy związał się dwuletnią umową z Cracovią. I choć wciąż nie wrócił do optymalnej formy, co pokazało niedzielne spotkanie z Legią Warszawa (0:2), to kibice cały czas spekulują o jego powrocie do kadry. Uważają, że właśnie takiego piłkarza, który powalczy i pokaże charakter, brakuje nam obecnie w defensywie.

- Ja robię swoje. Jeśli prezes PZPN-u czy trener Probierz będzie mnie potrzebował, ja służę pomocą. Wiedzą, gdzie mnie szukać. Jestem jak najbardziej do dyspozycji, ale decyzja należy przede wszystkim do trenera Probierza i prezesa Kuleszy - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport. Dodał jednak, że nie ma aktualnie żadnego kontaktu z selekcjonerem.

Doświadczony obrońca nie ma wątpliwości, że osiągnął już optymalną formę. - Zimowy okres przygotowawczy będzie dla mnie również korzystny. Będę mógł zagrać kilka sparingów, spokojnie potrenować, bo na pewno tego mi brakowało w ostatnim czasie, bo często rozgrywaliśmy mecze. Miesięczne przygotowania będą dla mnie świetną sprawą. Będę mógł wreszcie mocno potrenować - przekazał.

Po niespodziewanym środowym zwycięstwie z Legią Warszawa Cracovia oddaliła się nieco od strefy spadkowej. Jej sytuacja nadal nie jest jednak zbyt korzystna. Czy zatem Glik żałuje, że dołączył do klubu? - Absolutnie nie. To była dobra decyzja, przecież nikt nie stał z pistoletem i nie kazał mi podpisać kontraktu z Cracovią. Sam o tym zadecydowałem, że chcę wracać do Polski, grać dla 'Pasów' i jestem z tego w stu procentach dumny, tak samo jak w stu procentach poświęcam się klubowi - podsumował.

Na ten moment Glik rozegrał łącznie w barwach Cracovii osiem spotkań w tym sezonie.